Brannmann omkom under utrykning – fører fikk forelegg for uaktsom kjøring

Brannbilen var på vei til en ulykke ved Omland i Kvinesdal da den kjørte av veien.

Thoresen, som var passasjer, omkom i ulykken. To andre personer ble fraktet til sykehus med lettere skader.

Det var ingen andre biler involvert i ulykken.

Statsadvokaten i Agder har nå besluttet at det skal utstedes et forelegg til sjåføren av brannbilen.

– Det er et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 3 som gjelder uaktsom kjøring ved at han holdt for høy fart etter forholdene, skriver politiet i en pressemelding.

Det ilagte forelegget er på 20.000 kroner og uten tap av førerrett.