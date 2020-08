Fotballryktene: – Må betale over én milliard kroner for Havertz

Aaron Ramsey er tilgjengelig for andre klubber etter at den ferske Juventus-treneren Andrea Pirlo har gjort det klart at han ikke ønsker waliseren i stallen kommende sesong, ifølge Daily Mirror.

En annen midtbanespiller i Juventus, Blaise Matuidi, er svært nær en overgang til David Beckhams amerikanske klubb, Inter Miami, skal i tro Goal.

Gazzetta dello Sport skriver at Inter har kastet seg inn i kampen om Manchester United-stopper Chris Smalling. Engelskmannen har imponert stort for Roma denne sesongen, og hovedstadslaget prøver å få i stand en avtale med United som gjør Smalling til permanent Roma-spiller.

Dortmund gjorde det mandag klart at Jadon Sancho spiller i gult neste sesong, men Daily Mail melder at Manchester United ikke har gitt opp håpet om å signere stjernespilleren før overgangsvinduet stenger.

Det er ingen hemmelighet at Chelsea er på utkikk etter en ny venstreback. Ifølge Sky Sports har de meldt interesse for Ajax' Nicolás Tagliafico. Tidligere har Leicesters Ben Chilwell vært koblet til London-klubben.

Chelsea er enig med Bayer Leverkusens stjerneskudd Kai Havertz om de personlige betingelsene, men klubbene forhandler fortsatt om pris. Chelsea har fått beskjed om å bla opp i overkant av én milliard kroner for Havertz, skriver RMC Sport.

Barcelona har ingen planer om å betale mer enn 160 millioner kroner for Manchester Citys Eric Garcia. Midtstopperens kontrakt løper ut neste sommer, men Manchester City følger at Garcia er verdt det dobbelte av hva Barcelona er villige til å by, skriver ESPN. Barcelona er i pengetrøbbel og må kvitte seg med spillere for å få råd til nye. Samuel Umtiti og Jean-Clair Todibo er to av spillerne som trolig vil ofres for å få plass til Garcia.

Arsenal er i ferd med å sikre seg Willian. Ifølge Standard har brasilianeren gjennomført den medisinske sjekken.

Newcastle er på jakt etter forsvarsspillere, og har spesielt to spillere i kikkerten: Tottenhams Ryan Sessegnon og Manchester Citys Nicolas Otamendi. Det skriver The Sun.

Spurs-backen Kyle Walker-Peters ble utlånt til Southampton i vår, og nå kan backen bli værende, skriver Football Insider.

Chelsea møter motstand fra Lazio om Real Madrids spanske forsvarsspiller Sergio Reguilon. Det skriver DiMarzio.

Både Aston Villa og Crystal Palace kobles til Norwichs argentinske playmaker Emiliano Buendia, hevder HITC.

Hva så med Liverpool? Penger kan være på vei inn i klubbkassen. Harry Wilson er ønsket av Leeds, Newcastle, Crystal Palace og Southampton. 235 millioner kroner er prislappen.

Chelsea prøver å kvitte seg med Tiemoue Bakayoko. Håpet er at Milan skal bla opp 235 millioner kroner, skriver The Sun. Den italienske klubben har også vært koblet til Burnleys Jeff Hendrick, men nå skal Newcastle være favoritter til å sikre seg Hendricks underskrift.



Lyon er forberedt på å miste Bertrand Traore denne sommeren. Et kobbel av Premier League-klubber er interesserte, blant dem Newcastle, Leicester, Everton og Crystal Palace, hevder Sky Sports.



Wolves føler seg trygge på at manager Nuno Espirito Santo vil signere en ny kontrakt før Premier League-sesongen starter igjen.