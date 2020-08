Statens vegvesen har en omfattende kontrollaktivitet av tunge kjøretøy. Her handler det både om det tekniske – og å sjekke at sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Men Vegvesenets fagfolk er også aktivt ute i felten, og stopper kjøretøyer.

Mandag denne uken var det kveldskontroll på Magnormoen kontrollstasjon. Den ligger ved riksvei 2, like ved grensen til Sverige. Her passerer det rundt 7.000 kjøretøy i døgnet.

Holdt å åpne bakdørene...

Kontrollørene fikk også nok å henge fingrene i denne kvelden. Til sammen 35 kjøretøy ble sjekket. Av disse ble 10 nærmere kontrollert, noe som resulterte i hele 8 kjøreforbud.

Blant det kontrollørene fant, var to eksempler på altfor dårlig lastsikring.

Det ene av dem ser du på bildet øverst i denne artikkelen. Her holdt det vel egentlig for kontrollørene å åpne bakdørene, så ble det klart at denne ekvipasjen ikke kunne få kjøre videre.

Stoppet i kontroll – ble anmeldt og utvist fra Norge

Bruksforbud og forelegg

Her har nemlig lastet veltet og forskjøvet seg. Det gjør naturligvis noe med tyngdepunktet på hele bilen, samtidig som det kan skape svært farlige situasjoner i for eksempel svinger og ved hard nedbremsning.

For sjåføren var det ingen bønn. Her ble det bruksforbud, inntil lasten var forsvarlig sikret. Det ble også et forelegg på 9.000 kroner.

Vegvesenet fikk tips, se hva de stoppet:

Ulovlige lys i speil og bord i vinduet var problemet her, det slo kontrollørene ned på. Foto: Statens vegvseen.

Ulovlige bord i frontvinduet

Blant de øvrige reaksjonene denne kvelden på Magnormoen finner vi dette:

– Ett bruksforbud for overlastet semitrailer (vektgebyr 2.450,-), Polen.

– To bruksforbud på grunn av bord i frontvindu, Litauen/ Sverige.

– Ett bruksforbud, avrenning av fiskeslo.

– Ett bruksforbud for mangelfull lastsikring på semitrailer, Litauen.

– Ett gebyr for manglende bombrikke.

– Ett bruksforbud for manglende utskriftsmulighet på digital fartsskriver.

– Ett bruksforbud/skriftlig reaksjon for ulovlig montert lys.

Sjekk hva som sto igjen da varebilen til slutt fikk kjøre videre

Video: Se hva som har kommet til Norge nå!