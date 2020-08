TV 2 erfarer: Ødegaard nærmer seg Real Madrid-retur

En rekke spanske medier - deriblant den baskiske utgaven av Mundo Deportivo - melder tirsdag at Real Madrid er i ferd med å bryte den muntlige avtalen om at Martin Ødegaard skulle spille for Real Sociedad kommende sesong.

Tirsdag formiddag får TV 2 bekreftet at opplysningene fra Spania stemmer: For øyeblikket tyder alt på at Norge vil ha en nordmann i Real Madrid kommende sesong.

– Det kommer til å skje, opplyser en kilde med kjennskap til saken.

Da klubbene ble enige om en låneovergang for Ødegaard i fjor sommer, var det en forståelse av at 21-åringen skulle være to år i San Sebastián.

Overrasket ekspert

I spansk fotball er det ikke tillatt å gjøre låneavtaler over to sesonger, og Real Madrid ønsker nå å utnytte det ved å hente Ødegaard tilbake tidligere enn de hadde tenkt til for drøyt ett år siden.

Nå bryter Real Madrid etter all sannsynlighet den muntlige avtalen - uten at Real Sociedad virker veldig overrasket:

De forventet at Martin Ødegaards sterke sesong i Real Sociedad ville bli lagt merke til. Og da Real Madrid røk for Manchester City i Champions League nylig, skjønte de at Ødegaard trolig var tapt. Det sees på som et av grepene for å gi Real Madrid en ny giv, får TV 2 opplyst.

FORSIDEN: Martin Ødegaard er på forsiden av den baskiske utgaven av Mundo Deportivo tirsdag. Foto: mundodeportivo.com

– Det er en dramatisk utvikling. Jeg hadde aldri trodd at han skulle tilbake til Real Madrid denne sommeren, men etter hvert som man forstår at de ikke får handlet så mye i sommer og Ødegaards toppnivå, er det kanskje ikke så merkelig likevel, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Martin Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken tirsdag. Selv er Martin Ødegaard på ferie i Norge denne uka, men foreløpig har han ikke ønsket å stille til TV 2-intervju.

Zidane har blitt overbevist

Real Madrid-trener Zinédine Zidane skal ønske seg Ødegaard i stallen til neste sesong, og skal angivelig ha gitt klubbpresident Florentino Pérez beskjed om å få Ødegaard tilbake i den spanske hovedstaden. Zidane skal være overbevist om at Ødegaard har kvaliteten til å bidra allerede nå, ifølge flere spanske medier.

Real Soceidad har lenge ønsket å overbevise om at en sesong til i San Sebastián ville være fornuftig for Martin Ødegaard, men skal nå være overbevist om at Ødegaard er tapt for klubben.

Stamsø-Møller tror Ødegaard har brukbare sjanser for å få bra med spilletid.

– På kort sikt er det selvfølgelig vanskelig å komme forbi Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Isco og Marco Asensio, men Real Madrid har ikke så mange som er like Ødegaard. Han kommer kanskje ikke til å starte alle kampene, men mot lag som må brytes ned vil han være veldig verdifull. Det tror jeg er noe av grunnen til at Zidane vil hente ham tilbake allerede nå, sier han.

Ødegaard storspilte i første halvdel av La Liga-sesongen, men slet med en kneskade i andre halvdel. Det preget også prestasjonene til drammenseren. Likevel trosset han smertene og var med på å spille Real Sociedad til en plass i Europaligaen kommende sesong.

– Vi håper gjennom fri og en annerledes periode med litt konservativ behandling at det kommer til å hjelpe, uttalte Thomas Ødegaard, fysioterapeut på landslaget og spillerens onkel, til NTB i slutten av juli.