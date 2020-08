Ghislaine Maxwell misfornøyd med «tyngende» soningsforhold

I flere uker har Jeffrey Epsteins tidligere samarbeidspartner vært fengslet med et svært strengt sikkerhetsregime. Nå ber Ghislaine Maxwell om at soningsforholdene endres.

I begynnelsen av juli ble Ghislaine Maxwell pågrepet av amerikansk politi etter å ha holdt seg skjult i en årrekke.

Politiet mener den britiske kvinnen har vært Jeffrey Epstein sin høyre hånd, og har bistått han i å forgripe seg på en rekke unge jenter.

Maxwell sitter fengslet i New York med et svært strengt sikkerhetsregime. Hennes tidligere kjæreste Epstein ble funnet død på cella kort tid før den planlagte rettssaken mot han skulle starte, og påtalemyndigheten gjør nå alt de kan for at det samme ikke skal skje med Maxwell.

«Tyngende» soningsforhold

Etter flere uker med full isolasjon, har Maxwell sett seg lei av det strenge sikkerhetsregimet.

Ghislaine Maxwell deltok på et fengslingsmøte via videolink i midten av juli. Her ble hun nektet løslatelse mot kausjon. Foto: Jane Rosenberg/REUTERS

I et nytt rettsdokument gjengitt av Bloomberg News, beskriver forsvarerne soningsforholdene som «tyngende». De trekker særlig frem at Maxwell inntil nylig har vært under konstant overvåkning, av frykt for at hun vil forsøke å ta sitt eget liv.

– Maxwell overvåkes 24 timer i døgnet av overvåkingskameraer og flere fengselsvakter, skriver forsvarerne.

Avfeier risiko

I dokumentet skriver forsvarerne det at denne frykten er grunnløs. De sier at det ikke er noen fare for at Maxwell vil forsøke å ta sitt eget liv, og mener hun kun overvåkes fordi Epstein begikk selvmord da han satt fengslet i fjor.

– Som et resultat av hva som skjedde med Epstein, blir Maxwell behandlet verre enn andre innsatte i samme situasjon, skriver forsvarerne.

Ber om overføring

De mener isolasjonen og overvåkningen er med på å «betydelig svekke» Maxwells evne til å forberede seg på rettssaken mot henne.

Nå ber Maxwells forsvarere om at den overgrepsiktede 58-åringen flyttes vekk fra isolat. De ønsker at hun overføres til den åpne delen av fengselet, sammen med resten av de innsatte.

Rettssaken mot Maxwell skal starte i juli 2021.

Nekter straffskyld

Ghislaine Maxwell benekter stadig anklagene mot seg selv.

I siktelsen heter det at hun er pågrepet for sin rolle i Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter, blant annet ved å hjelpe ham med å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem.

Epstein var anklaget for en rekke seksuelle overgrep, og er også tidligere dømt for blant annet menneskehandel.