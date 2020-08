Politiet oppgitt over festlystne studenter

Fadderuken har satt sitt preg på bybildet over hele landet natt til tirsdag. – Vi får håpe også studentene tar hensyn til smittevernreglene etter hvert, sier politiet.

Mandag startet høstsemesteret for rekordmange ferske studenter landet over, og med det begynte også fadderuken. Til tross for gjentatte advarsler fra helsemyndighetene og flere tiltak fra skolene, ble natt til tirsdag en hektisk affære for politiet flere steder i landet.

I Oslo samlet svært store grupper av studenter seg i Frognerparken av mandag kveld.

– Den er nærmest tom nå. Men det har vært veldig mye folk der i hele kveld, sier André Kråkenes, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2 klokken 03.00.

Slik så det ut i Frognerparken på det travleste. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Til tross for havet av studenter som samlet seg i parken mandag kveld, forteller Kråkenes at politiet ikke trengte å gripe inn i festlighetene.

– Vi inntok en observerende rolle og snakket med dem om smittevernregler. Det burde egentlig være unødvendig bruk av ressurser, studenter er oppegående, opplyste folk som burde kjenne til smittevernreglene fra før, sier en oppgitt Kråkenes.

Skeptisk til smittevernreglene

Selv om studentene på et tidspunkt forlot parken, betydde ikke det at festen er over.

– Akkurat nå er det mest feststøy på private adresser, sier Kråkenes. Politiet har fått inn en rekke klager på feststøy i Oslo-området, og har ikke kapasitet til å rykke ut på alle.

Operasjonslederen sier mandagens festing ikke har vært noe verre enn det man vanligvis ser i fadderuken, men minner om at vi er i midten av en pandemi.

– Folk burde jo tenke seg om. Men samtidig så vi jo det samme fredag kveld her i Oslo. Det var mange som sa til oss at de ikke hadde noe særlig tro på dette med smittevern, forteller Kråkenes.

Tror smittevern er fake news

Til NTB forteller politiet at ungdom i helgen har sagt at de ser på smittevernregler som fake news.

– Vi ser at en del uttrykker at de ikke har noen tro på de der smittegreiene, at det nærmest er fake news. Det er den verste kampen helsevesenet har tror jeg: Den mot dumskapen, sier Kråkenes.

Byrådsleder Raymond Johansens pressemedarbeider opplyser at byrådet vil se på saken tirsdag.

Kråkenes varsler at politiet vil stikke innom Frognerparken fra tid til annen gjennom natta, men understreker at det er kommunen som må ta ansvar og få slutt på massefestene i parkene.

FOLKSOMT: Mange tok til Torggata i Oslo fredag kveld. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Lite politiet får gjort

Han mener ville tilstander på byen vitner om manglende kunnskap:

– Folk opplyser seg ikke. Veldig mange bryr seg rett og slett ikke.

Når politiet først ser at noen bryter smittevernrådene, er det vanskelig å gjøre noe med.

– Det er ikke mye vi får gjort. Det er i utgangspunktet ikke straffbart å bryte smittevernrådene, så lenge det ikke er påvist koronasmitte på stedet. Men man skulle jo tro at folk kan tenke seg om likevel, avslutter Kråkenes.

SMITTEVERN: Politiet var på plass i Frognerparken, men sier selv at det er lite de kan gjøre dersom folk bryter smittevernrådene. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Travelt i Trondheim

– Det har vært svært travelt frem til nå, men omsider har det begynt å roe seg, sier Roger Mogstad, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til TV 2 like før klokken 03.

I Trondheim har student-inntoget satt sitt preg på byen.

– Dette er langt fra en normal natt til tirsdag. Det har vært mye forstyrrelser av natteroen og så videre, spesielt i forbindelse med studiestarten, forteller operasjonslederen.

Tidligere på natten var det en større ansamling av mennesker på Marinen, sør for Nidarosdomen. Utover dette har det vært mange meldinger om hjemmefester, og Mogstad forteller at politiet ikke har kapasitet til å rykke ut på alt.

– Støyen kommer lenger ned på prioriteringslisten, det er ikke det eneste vi har å løse i løpet av natten. Når vi først rykker ut, har folk vært greie og vist forståelse for at andre trenger nattero.

Håper studentene roer seg

Fadderuken er fortsatt ung, og politiet i Trondheim forventer mer fest og bråk i dagene som kommer.

– Vi håper likevel at med alt fokuset som har vært på smittevern i det siste, og med kunnskapen om at smitten er økende i samfunnet, at også studentene tar hensyn til smittevernreglene etter hvert, sier Mogstad.

Også han forteller at politiet får blandede tilbakemeldinger når de oppfordrer studentene til å følge smittevernrådene.

– Det er litt spesielt, påpeker operasjonslederen.

Fokus på fadderuken

I studentbyen Bergen har ting i hovedsak gått rolig for seg natt til tirsdag.

– Noen meldinger har vi fått, i sentrum og området rundt. Vi har rykket ut til Nygårdsparken, men her løste det seg opp av seg selv, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Han forteller at politiet i Bergen har ekstra fokus på studentene i uken som kommer.

– Vi har ikke økt bemanningen, men som ved et hvert stort arrangement har vi ekstra fokus på det denne uken. Men til nå har bergenserne klart å oppføre seg, sier Kolltveit.

Helsemyndighetene bekymret

Ved BI er alle utelivsarrangementet under fadderuka «Fadderullan» avlyst på grunn av koronapandemien. BI i Oslo stengte sin studentbar etter kun to timer mandag kveld, skriver VG.

I forrige uke opplyste Universitetet i Oslo (UiO) til NTB at fadderuken vil bli gjennomført, men i mindre grupper enn vanlig.

Koronasmitte blant unge i forbindelse med fest og sosiale sammenkomster har vært et hett tema den siste uken, og i Oslo har over 40 personer blitt smittet etter en rekke fester. Både helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet (FHI) har reagert på situasjonen.

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på fredag.