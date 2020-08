Politiet stanset feststøy med stigebil

Politiet i Lillestrøm måtte ta fantasien i bruk for å dempe feststøy natt til tirsdag.

Like før klokken 23.30 natt til tirsdag fikk politiet flere meldinger om svært høy musikk fra en adresse i Gjerdrumgata i Lillestrøm sentrum.

– Folk ringte inn og sa musikken var så høy at det hørtes ut som en konsert, forteller operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet rykket ut og fant raskt frem til den aktuelle leiligheten. Etter å ha forsøkt å komme i kontakt med beboeren flere ganger uten hell, måtte politiet bruke fantasien.

– Det var så høyt at vi måtte få avsluttet støyen, av hensyn til beboerne i området. Vi ser at altandøren står på vidt gap og kontakter brannvesenet for lån av en stigebil, sier Knutsen.

Ved hjelp av stigebilen fikk politiet omsider dempet musikken. En festglad mann i 50-årene blir anmeldt for ordensforstyrrelse og har pålegg om å være stille frem til klokken 10 tirsdag formiddag.

– Det er absolutt ikke vanlig å ta i bruk slike metoder, men av hensyn til å opprettholde ro og orden var vi nødt til å gripe inn. Leiligheten var såpass høyt oppe at vi ikke hadde noen annen mulighet for å komme oss inn, sier Knutsen.

Operasjonslederen sier politiet har fått inn flere støymeldinger enn vanlig natt til tirsdag.