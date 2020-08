Dette er Hareides råd til Solskjær etter sliteseieren

Åge Hareide mener at Ole Gunnar Solskjær kan ta flere grep som gjør de bedre rustet inn mot semifinalen av Europa League.

Manchester United 1-0 FC København e.e.o. (0-0)

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United tok seg videre til semifinalen av Europa League etter 1-0 over Ståle Solbakkens FC København mandag kveld. Kvartfinalen gikk til ekstraomganger, og det måtte et straffespark til for å skille lagene.

I TV 2s studio som fulgte kampen satt Åge Hareide. Han har erfaring som trener i mesterskap fra tiden som landslagssjef for Danmark, og kommer med flere råd til Solskjær før den kommende semifinalen.

– Jeg synes det mangler energi i laget. Det har vært en lang sesong. Jeg ville ha hvilt dem så mye som mulig frem til neste oppgjør. I løpet av denne uken her må de prøve å fylle opp energilagrene sine, slik at de har enda mer spilleglede enn de fikk vist spesielt i førsteomgang her, sa Hareide.

– Den første kampen er viktigst

Han påpeker videre at Solskjærs menn nå må få seg nok hvile før semifinalen 16. august. Skulle laget gå hele veien til finalen spilles den fem dager senere 21. august. Totalt kan det bli tre kamper på elleve dager for United.

– I et mesterskap er den første kampen desidert viktigst, for vinner du den kan du kontrollere de neste kampene. Her er det en utslagsmetode, og når du kommer inn i cupspillet tror jeg det handler om å få forberedt seg med tanke på hvile, sier Hareide og legger til:

MESTERSKAP: Åge Hareide ledet Danmark i VM i 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– I de senere år så har vi fått fysiske trenere som måler alt på spillerne. Løpsdistanse og høyhastighetsløp. Det blir å bruke de som har mest krefter når du kommer inn i siste fase av denne turneringen. Det eneste du kan gjøre nå er faktisk søvn, hvile og god få i deg god mat.

I semifinalen venter enten Wolverhampton eller Sevilla for Manchester United. Den kvartfinalen kan du se på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag fra klokken 20.30.