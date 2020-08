Lukaku hylles for prestasjon i verdensklasse: – Det der er det bare de beste som gjør

Se sammendrag øverst!

Inter-Bayer Leverkusen 2-1

Inter er klare for Europaligaens semifinale.

Det er klart etter den svært nervepirrende kvartfinalen mot Bayer Leverkusen i Düsseldorf mandag.

Romelu Lukaku var blant de største heltene, og fikk særlig superlativene til å komme på løpende bånd etter den fysiske maktdemonstrasjonen som sendte hans lag foran med 2-0 i 1. omgang.

– Opp på feilvendt Lukaku, og akkurat der er han en av de beste i verden i øyeblikket. Det der er det bare de beste som gjør. Det er ikke for alle, det Lukaku driver med om dagen, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Da hadde allerede Nicoló Barella sendt italienerne i ledelsen, og dermed hjalp det ikke at Leverkusen-profilen Kai Havertz reduserte til 1-2.

Inter red av stormen, og er klare for semifinale. Der møter de vinnerne av oppgjøret mellom Sjakhtar Donetsk og Basel, som spilles tirsdag.

Livlig åpning på kampen

Italienerne tok ledelsen etter et flott angrep etter kvarteret, da eks-Manchester United-spillerne Ashley Young og Romelu Lukaku kombinerte flott i foranledningen. Youngs presise oppspill fant Lukaku, før ballen deretter havnet hos Nicoló Barella etter litt tilfeldigheter. Det midtbanespilleren gjorde deretter var så av høy klasse.

– For en avslutning. Med utsiden av foten viser 23-åringen sin finesse. Han bare setter den ned i lengste hjørne, keeperen ser ikke helt utgangen og det er trafikk foran ham, konkluderte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Lukaku imponerte: – Akkurat der er han en av de beste i verden

Fem minutter senere skulle den samme duoen som stod for forspillet til det første målet finne hverandre, og nok en gang ble resultatet en scoring som fikk frem superlativene.

Med store sterke Edmond Tapsoba i ryggen, tok Lukaku imot ballen, holdt forsvareren bak seg og vendte rundt. Akkurat idet han vendte ble han revet overende, men klarte allikevel å pirke 2-0 forbi en utrusende Lukas Hradecky i Leverkusen-buret.

– Oi, oi, oi. For en spiller Romelu Lukaku er. Han er umulig å få tak på. Opp på feilvendt Lukaku, og akkurat der er han en av de beste i verden i øyeblikket. Det der er det bare de beste som gjør. Det er ikke for alle, det Lukaku driver med om dagen, kommenterte Osnes.

Havertz reduserte - så måtte VAR i aksjon

På motsatt banehalvdel ville Kai Havertz vise hvorfor han er blant Europas hotteste spillere for øyeblikket. De utrolige minuttene kampen var inne i lot seg ikke stanse, og det tyske vidunderet besørget 1-2 allerede ti minutter etter Inters første.

En lekker dribling, en liten vegg med angrepsmakker Kevin Volland og leken avslutning var det som skulle til, og plutselig hadde man fått tre mål før 25 var spilt i Merkur Spiel-Arena i Düsseldorf.

Kun minuttet etter det igjen fortsatte så dramatikken. Danilo D'Ambrosio vippet ballen opp i armregionen til Daley Singraven inne i Leverkusen-feltet, og dommer Carlos del Cerro pekte på straffemerket. Noen dramatiske minutter fulgte, TV-reprisene viste at ballen hadde truffet høyere enn kamplederen trodde, og etter å ha konferert med VAR-dommerne og selv sett situasjonen på VAR-skjermen, gikk del Cerro tilbake på avgjørelsen.

– Det er høyt oppe på skulderen. Neste sesong blir det neppe dømt straffe på i hvert fall, konkluderte TV 2-kommentator Osnes underveis allerede før VAR-omgjørelsen var et faktum.

Både Sanchez og Havertz nære etter hvilen

Resten av omgangen forløp ikke i det samme heseblesende tempoet som starten, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1 til Contes menn.

Etter hvilen var så høyoktan-oppgjøret i gang igjen. De to Manchester United-avskiltede profilene Young og Lukaku hadde vært sentrale før hvilen, og et kvarter ut i den 2. omgangen var det nære ved at nok en spiller i samme kategori forsøke å melde seg på.

Innbytter Christian Eriksen fant nemlig en annen innbytter Alexis Sanchez med en flott pasning, og nærmest alene med keeper valgte chileneren å forsøke seg på direkten. Det var imidlertid ingen suksessoppskrift, da både forsøk nummer en og forsøk nummer to ble blokkert.

På motsatt side var det Havertz og Volland som hele veien var faremomentene, og drøyt ti minutter før hvilen var de begge nære. Et overlegg fra venstre Moussa Diaby på venstre fant nesten foten til Havertz, men superstjernen bommet på ballen da han skulle avslutte. Bak ham var Volland nære ved å rette opp i bommen, men han rakk ikke frem - til stor fortvilelse for trener Peter Bosz som rev seg i issen langs sidelinjen.

Inter trodde nok en gang de hadde fått straffe

Minuttet før slutt trodde Inter for andre gang i kampen at de hadde fått et straffespark som kunne sende dem to mål foran. Christian Eriksen dro seg forbi Leverkusen-innbytter Karim Bellarabi, og nok en gang ble Romelu Lukaku stående med ballen på straffemerket etter at dommeren hadde dømt straffe i hans favør.

Igjen kom imidlertid VAR på banen, da reprisene viste noe ingen av de involverte aktørene hadde fått med seg. Da Eriksen dro seg gjennom, gikk ballen nemlig i hånden på en liggende lagkamerat i Barella. Dermed var det ikke straffespark, men hands motsatt vei.

– VAR slutter aldri å overraske. Det er faktisk frispark til Leverkusen. Det var det halmstrået de trengte. Da er det faktisk kamp igjen i Düsseldorf, sa Osnes.