Drømmestart for Brann etter trenerbyttet: – Det betyr enormt

Molde-Brann 1-2

Før mandag var sist Molde hadde tapt en hjemmekamp i Eliteserien i august 2018, men i Branns første kamp etter avskjeden med Lars Arne Nilsen måtte moldenserne se seg slått på ny.

Med sin nyansatte sjef Kåre Ingebrigtsen på tribunen og tidligere «LAN»-assistent Robert Hauge som kampansvarlig på sidelinjen, kunne nemlig gjestene smile bredest i rosenes by.

Scoringer av Daniel Pedersen og Jon-Helge Tveita sørget for 2-1-seier, en triumf som betyr at bergenserne klatrer til 7. plass på tabellen.

– Dette ble en strålende kveld for Brann og Bodø/Glimt. Brann har et langt større potensial enn det LAN har fått ut det siste året, og denne seieren betyr enormt for hele klubben, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Han tror på meget god effekt for bergenserne etter trenerbyttet.

– Kåre Ingebrigtsen var riktignok ikke sjefen på benken i kveld, men han må ha likt mye av det han så fra tribuneplass. Å få en ny trener på plass vil skjerpe alle på kort sikt, og jeg tror Kåre vil heve dette Brann-laget kraftig resten av sesongen. Veien opp til medaljer ser lang ut, men det viktigste for Brann nå er å skape tro, entusiasme og positivitet rundt laget sitt, sier Mathisen.

Drømmestart for gjestene

Brann tok ledelsen allerede før tolv minutter var spilt. En andreball etter et hjørnespark ble vunnet av Ole Martin Kolskogen og slått tilbake igjen i feltet med en brassesparklignende manøver fra Jon-Helge Tveita. Molde-forsvaret var satt ut, og Brann-kaptein Daniel Pedersen sendte gjestene 1-0 foran alene med keeper.

TV-kameraene zoomet selvsagt umiddelbart inn på en fornøyd Kåre Ingebrigtsen på tribuneplass, men dem med hjertet i Brann skulle ikke få være tilfredse i mer enn fire minutter.

Da smalt det nemlig på motsatt banehalvdel etter flott spill fra hjemmelaget. Molde-kaptein Fredrik Aursnes fant Kristoffer Haugen i feltet, og fra venstresiden slo backen ballen lurt inn i feltet mot den bakre stolpen. Der snek Ola Brynhildsen seg bak Vegard Forren og satte 1-1 i nettet. Reprisene viste at unggutten trolig befant seg i en marginal offsideposisjon, men scoringen var uansett et faktum.

Forren-tabbe kunne blitt skjebnesvanger - så fikk han gult

Ti minutter senere kunne Brynhildsen blitt tomålsscorer. Tidligere MFK-spiller Vegard Forren slo en pasning rett Ohi, og ballen havnet hos Molde-kaptein Fredrik Aursnes. Hans flotte pasning i bakrom foret hjemmelagets første målscorer, som rundet Opdal. Dessverre for vertene endte Brynhildsen dog opp med å måtte forsøke et pasningsforsøk, som i stedet for scoring ble avverget av nettopp Forren før det ble virkelig farlig.

Situasjonen var ikke den eneste der Forren var involvert mot gamleklubben i starten på Aker Stadion. Like før halvtimen var spilt følte stopperen seg nødt til å legge Ohi Omoijuanfo i bakken like etter at Molde hadde fått et gunstig brudd, og måtte derfor spille resten av oppgjøret med et gult kort i bagasjen.

To minutter før pause var det imidlertid gjestene som fikk den neste virkelig store sjansen i omgangen. Kaptein Pedersen foret Koomsom i bakrom, men alene med keeper misset formspilleren. Andreas Linde vartet opp med en flott parade, og da heller ikke Daouda Bamba klarte å overliste svensken da han fikk tak i returen, måtte gjestene se dobbeltsjansen svinne hen.

Brann tok ledelsen - Tveitas første mål

Under ti minutter ut i 2. omgang skulle Brann så «sjokkere» på ny. Fredrik Haugens hjørnespark var presis, og Jon Helge Tveita hadde løpt seg fri. Dermed ledet plutselig vertene på ny, og hadde nok en gang fått en drømmestart på en omgang.

– Skulle det vært blåst frispark inne foran mål før corneren? Det vil bli diskutert, og det synes jeg vel, sa Eurosports ekspertkommentator Tor-Ole Skullerud på direkten.

Situasjonen han refererte til var at Daouda Bamba var oppe med albuen i duell med Molde-stopper Sheriff Sinyan. I stedet for frispark imot, ble det altså til et Brann-hjørnespark som ble bennyttet til å score på.

Målscorer Tveita spilte for øvrig sin første kamp fra start for Brann etter overgangen fra Sarpsborg 08 før sesongen. Scoringen var også den skadeplagede 28-årings første mål i norsk fotball siden han scoret for Sarpsborg 08 mot Vålerenga i april 2018.

Store sjanser begge veier

Etter drøye timen var det nære ved at Ohi nok en gang sørget for kjapp Molde-utligning etter et Brann-ledermål. Flott kombinasjonsspill med målscorer Brynhildsen sendte spissen gjennom, men en liten touch fra Opdal i buret og en tverrligger som var på keeperens side var nok til å holde gjestene foran.

Etter hvert som Molde tok flere sjanser offensivt, åpnet det seg også opp store rom i de bakre rekker. Det var Brann nære ved å utnytte, og Daouda Bamba fikk blant annet en kjempesjanse snaut 20 minutter før slutt. Alene med Linde ble imidlertid avslutningen for svak, og vertene slapp med skrekken.

Forren reddet på streken, så mente Molde seg snytt for straffe

I motsatt ende var det Brynhildsens tur til å være nære da han plutselig var helt alene i boksen og fikk avsluttet i retning Opdals lengste hjørne. En liten berøring fra en forsvarsfot satte keeperen ut av spill, men bak ham på streken fikk Forren avverget med en stupheading.

På det påfølgende hjørnesparket ropte hjemmelagets spillere så på hands da innbytter Taijo Teniste klarerte i duell med Aursnes. Reprisene viste at vertene definitivt hadde en sak, da det ikke var høyrebackens hode men hånd som hadde avverget situasjonen.

– Molde snytt for straffespark. Punktum, var Skulleruds reaksjon.

Molde presset - Forren og Opdal stod frem

Molde presset virkelig på for en utligning, men gang på gang stod Forren frem og stanget unna baller i det som i en årrekke har vært hans egen forsvarslekegrind. Motsatt vei fikk Brann flere gode kontringsmuligheter, men klarte aldri å finne den helt gode nok presisjonen til å brodere seg nok gjennom.

Like før overtidsminuttene startet var det på ny nærmest utrolig at ikke vertene scoret. Et innlegg fra venstre fant veien til Eirik Hestad, som dunket til fra rundt ti meter. Avslutningen hadde retning mot nettmaskene, men en oppofrende Forren fikk ansiktet i veien og avverget ved første instans. Andreballen falt i beina på Ohi, men nok en gang ble han nektet av en strålende opplagt Opdal i Brann-buret.

– Det Forren og Opdal drev med i siste halvdel av 2. omgang her i kveld er det høy, høy klasse over. Akkurat slike prestasjoner trenger Brann, og jeg vil tro Ingebrigtsen satt med et glis som nærmest gikk rundt på tribuneplass. Særlig for Forren må det ha vært enormt med tre poeng i kveld, og store deler av de poengene skal faktisk tilskrives ham, sier Mathisen.

Flere sjanser fikk ikke vertene, som dermed gikk på sitt tredje tap i løpet av de fem siste kampene. Nå skiller tre poeng opp til et Bodø/Glimt som også har en kamp mindre spilt enn Molde.

Forren: – En litt personlig revansj for min del

Brann-stopper Forren havnet i overskriftene allerede før kampstart da han var med på å fyre oppunder stemningen, og kunne altså smile bredest også etter kampslutt.

– Som sagt underveis og i ettertid, tror jeg det kunne ha kommet hva som helst ut av kjeften min og alle her ville tatt det med en solid klype salt. Det er mye fjas som kommer ut av meg, og jeg fikk mulighet til å bygge opp litt – og så klart i håp om å stå her med tre poeng. Det er ekstra godt, det, sier Forren til TV 2 etter kampslutt.

– Det var for å fyre opp litt, men det var òg litt alvor bak det. For det er mine følelser rundt det, og det står jeg for. At jeg står igjen her med tre poeng i dag er litt en personlig revansj for min del. Det er ikke til å legge skjul på det, påpeker han.