Mener håndballen bør få starte først: – Det er viktigere

– Det er andre idretter enn fotball, som ennå ikke har kommet i gang, som har en høyere prioritet nå.

Det sier Anna Collett, sportssjef i Nordstrand Idrettsforening, til TV 2 etter at det ble mandag ettermiddag ble offentliggjort at full åpning av breddeidretten nok en gang ble utsatt.

Nordstrand Idrettsforening har cirka 1900 medlemmer fordelt på fotball, håndball, triathlon og allsport.

Hun skulle, som de fleste andre i Idretts-Norge, gjerne ha sett at det var mulig å begynne med normale treninger og kamper så fort som mulig, men mener at vi nå er såpass langt utpå året at sesongen like så godt kan kanselleres.

– Det er pausen som er problemet her. Vi har jo alle sett hva som har foregått med smitte og spredning i Norge den siste uken. Vi har alle et felles ansvar, så jeg er ikke overrasket i det hele tatt (over beslutningen til myndighetene, journ. anm). Det hadde føltes litt rart om det plutselig skulle åpne opp mye i dag. Men det er ventingen ... nå sier de at neste vurdering skal skje i september. Da tenker jeg at det bare er å stoppe for fotballen sin del. At det ikke vil bli sesong i 2020, sier hun.

Mener fotballsesongen vil bli for kort

– Hvorfor mener du det er best å si at det ikke blir sesong i det hele tatt?

– Vi har for eksempel et herrelag i tredjedivisjon. De har trent fem ganger i uken frem til august, og de har gått og ventet på denne beskjeden. Det ville vært mye enklere å kunne forholde oss til at det er neste sesong vi bør forberede oss til. 2021-sesongen. Så kan vi planlegge deretter. Om det skulle bli åpnet for fullkontakttrening, så kan vi arrangere internkamper og finne løsninger. Det er andre idretter enn fotball, som ennå ikke har kommet i gang, som har en høyere prioritet nå, mener Collett.

Norges idrettsforbund (NIF) er i ferd med å utforme en liste over hvilke idretter de mener bør komme først i køen når myndighetene skal ta en ny vurdering i begynnelsen av september.

Det er ventet at den listen kommer tirsdag, men NIF sier til TV 2 mandag ettermiddag at det «ikke er avklart ennå» om den kommer tirsdag eller på et litt senere tidspunkt.

Vil prioritere de som kan få en hel og sammenhengende sesong

Norges Fotballforbund (NFF) er uten tvil det forbundet som har vært mest høylytt i diskusjonen om gjenåpningen av breddeidretten i Norge de siste månedene, men ikke alle mener det er automatikk i at fotballen derfor skal stå øverst på prioriteringslisten til NIF.

Basketpresident Jan Hendrik Parmann sier til VG at han mener mindre idretter bør prioriteres over fotballen, blant annet fordi de angivelig vil være enklere å stoppe igjen om det skulle være behov for det.

«Det er enklere å stoppe en bil enn et tankskip», sier han til avisen.

Collett er enig i prioriteringen, om ikke nødvendigvis argumentasjonen.

– Jeg ville gått for håndballen øverst på listen. De er på vei inn i en sesong, den begynner snart, så jeg tenker at det er viktigere at de får en så helhetlig sesong som mulig. Fotballen vil ikke rekke det. Herrene skal i teorien gjennomføre en veldig amputert sesong på to måneder... Så jeg tenker at nå må vi være fornuftige. Jeg forstår også argumentet med å la de mindre idrettene begynne først. Jeg ser den. Et av argumentene der var at det var enklere å snu én bil enn et tankskip, men det går veldig fort å trykke på stoppknappen. Vi er drillet i det, vi vet hva det går i, så det er bråstopp om noe må stoppes, sier hun.

– Tolker jeg det dit hen at du ikke nødvendigvis er enig med fotballfamilien, som gjerne vil åpne så mye som mulig så fort det går?

– Jeg har vært enig med dem. Veldig lenge. Men om vi må vente til september, så mener jeg at vi kan sette fotballen på pause. Det er ikke farlig. Det blir så amputert. Det handler også om motivasjonen til spillerne. Alle er jo ikke 35. Noen er 21, 22 også. Og for å holde motivasjonen oppe til en ny sesong, så er det egentlig like greit om vi kan begynne å fokusere på det allerede nå.