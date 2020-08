Flere land og regioner kan bli røde

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at flere land, samt svenske og danske regioner bør bli røde.

Den siste tiden har det vært økt koronasmitte i Polen, Malta, Island, Kypros og Nederland.

Mandag anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at landene blir «røde» når bestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres denne uken, dersom det ikke skjer endringer.

FHI opplyser om at per 10. august er Polen, Malta, Island, Kypros, Nederland og Færøyene anbefalt som «røde». Det er også seks regioner i Sverige og to regioner i Danmark.

Regionene i Sverige som kan bli «røde» er Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna og Örebro.

I Danmark er Sjælland, utenom hovedstadsregionen, og Midt-Jylland anbefalt å bli «røde».

– FHI vurderer situasjonen i disse land og områder per i dag mandag til å kunne gå mot rødt i våre anbefalinger som vi leverte til regjeringen mandag ettermiddag denne uken, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

FHI vurderer om land skal være grønne eller røde, ut ifra grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.



Den siste tiden har det vært en større smitteoppblomstring i Danmark, særlig i Aarhus og Silkeborg.

Mandag opplyste danske myndigheter om at munnbind blir fra og med tirsdag denne uken påbudt på kollektivtrafikken. I tillegg oppfordret helseministeren til å bruke munnbind på matbutikker og større forretninger.