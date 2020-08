Solbakken imponerte i den norske trenerduellen - Solskjær til semifinale etter ekstraomganger

Manchester United 1-0 FC København e.e.o. (0-0)

Det var duket for norsk trenerduell i kvartfinalen av Europa League mandag kveld. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United var storfavoritter til å nå semifinalen mot Ståle Solbakkens FC København.

Den danske hovedstadsklubben hadde aldri kommet så langt i turneringen som nå. United på sin side var på jakt etter å gjenta prestasjonen da klubben vant Europa League i 2017.

I 30 varmegrader i Köln, der sluttspillet i Europa League spilles, ble den norske duellen jevn i store perioder av kampen. Begge lag kom til store sjanser, ropte på straffer, men ingen scoret mål i løpet av 90 minutter. Heroiske FCK forsvarte seg godt, og det måtte ekstraomganger og et Bruno Fernandes-straffespark til for å skille lagene.

– Ole Gunnar Solskjær gjorde slik alle hadde ventet, slo Ståle Solbakken og FC København, men den satt langt inne, oppsummerte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

TV 2s studio var enig i kommentatorens oppsummering av kampen.

– Det er klart at det er bittert for FCK, men desto mer gledelig for Ole Gunnar etter en lang og engstelig kveld for ham. Det er ikke noen tvil om at de var nærmest hele veien, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– FCK ble slitne, klasseforskjellen ble tydelig og FCK kunne og burde scoret flere mål enn det ene de fikk, sa kollega og tidligere FCK-stopper Brede Hangeland.

Åge Hareide gjestet TV 2s studio mandag.

– Utover i ekstraomgangene kom klasseforskjellen frem. FCK stod godt organisert, men United viser at de har littegrann mer å fare med, sa den tidligere landslagssjefen.

Rystet United

Det var FCK som fikk kampens første sjanser i sommerheten i Köln. Mohamed Daramy var nære ved å sende danskene i ledelsen etter tolv minutter, men spissen, som heier på Manchester United, klarte ikke å score mot favorittklubben.

Solbakkens menn holdt oppe trykket, men en stor dobbeltsjanse etter 16 minutter ble blokkert av Harry Maguire og Paul Pogba.

– Manchester United er ordentlig rystet her, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter FCK-sjansene.

20 minutter ut i kampen pekte dommer på krittmerket da Anthony Martial ble revet ned i feltet. En offside på kaptein Maguire i forkant gjorde dog at Solskjærs røde djevler ikke fikk sjansen fra elleve meter.

Etter den innlagte drikkepausen, tok United over kvartfinalen, men sjanser fra Marcus Rashford, Anthony Martial og Mason Greenwood endte med bom. Den franske spissen gikk i bakken etter 42 minutter, men dommer vinket spillet videre.

ANNULLERT: Mason Greenwood trodde han hadde sendt United i ledelsen like før pause. Foto: Sascha Steinbach

Like før pause klinket Greenwood ballen i mål via lengste stolpe og inn, men målet ble annullert for offside av VAR. 0-0 til pause.

Stolpe ut og stor FCK-sjanse

United startet andreomgangen med å rulle opp angrep på angrep, men et kompakt FCK-forsvar holdt tett. Greenwood skjøt igjen i stolpen ti minutter ut i omgangen, og det samme fjorde Bruno Fernandes en times spill.

FCKs Rasmus Falk hadde deretter dribleshow på bekostning av Brandon Williams. Vingen la 45 grader ut i feltet til Jonas Wind som la ballen igjen til Bryan Oviedo som fikk danskenes største sjanse. Costaricanerens skudd ble blokkert av Wan-Bissaka.

Langskudd fra Rashford og Fernandes ble reddet av Karl-Johan Johnsson før Solbakken ropte på straffe da tidligere United-back Guillermo Varela gikk i bakken etter en duell med Williams. Spillet gikk videre.

Like før ordinær tid var over ble et skudd fra Martial mot lengste kryss mesterlig reddet av Johnsson.

– Hvilken redning, kommenterte en imponert Nils Johan Semb.

Uniteds nummer ni danset seg gjennom FCK-forsvaret på overtid, men midtstopper Victor Nelsson kastet seg inn og taklet ball i siste øyeblikk. Ekstraomganger i Tyskland.

Straffescoring og superredninger

Som ordinær tid sluttet, fikk Uniteds franske spiss en stor sjanse til å sende de røde i ledelsen, men igjen reddet Johnsson etter at spissen hadde driblet seg gjennom FCK-forsvaret. Innbytter Juan Mata vant ballen igjen og spilte til Martial som gikk i bakken etter en duell med Andreas Bjelland. Straffe til United, og Bruno Fernandes scoret sitt syvende på ni kamper i årets Europa League.

MÅL: Det måtte straffe til for å score på FCK-keeperen. Bruno Fernandes scoret sikkert. Foto: Sascha Steinbach

At United ikke ledet mer ved pause i ekstraomgangene, kan Solbakken takke keeperen sin for. Svensken reddet flere gigamuligheter, før omgangen ble avsluttet med at Victor Lindelöf sleivet et skudd i stolpen.

– Johnsson er i det umulige hjørnet, kommenterte Alsaker.

Straffescoringen ble kampens eneste, og United gikk videre til semifinale.

Der venter enten Wolverhampton eller Sevilla i semifinalen.