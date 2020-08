Mor til drepte Johanne (17): – Det er vondt

– Vi må ikke være likegyldige, og vi må ikke glemme, sa Ellen Ihle-Hansen under minnemarkeringen i Al-Noor-moskeen i Bærum mandag, ett år etter terrorangrepet.

– Det er vondt å tenke på at Johanne på grunn av sin etnisitet mistet livet sitt for ett år siden, sa Ellen Ihle-Hansen.

Hun sa også at det er vondt å tenke på alle som føler en utrygghet når de praktiserer sin religion.

– Det er vondt å tenke på den belastningen dere ble utsatt for, dere som kjempet for deres liv i moskeen for ett år siden. Dere overlevde heldigvis, men har fått en vanskeligere hverdag, sa hun.

Lørdag 10. august 2019 skjøt og drepte Philip Manshaus stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) hjemme på Eiksmarka i Bærum før han angrep Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Manshaus ble dømt til 21 års forvaring for drapet og for forsøk på terrorhandling i Al-Noor-moskeen.

– Det er vondt å tenke på alle som følger en utrygghet når de praktiserer religionen sin i et land med religionsfrihet. Det er vondt å tenke på alle etniske minoriteter som føler en økt utrygghet i hverdagen.

Videre sa Johannes mor at det var godt å være samlet i moskeen, på tvers av religion og etnisitet.

– Jeg vil takke Al-Noor moskeen for å ha åpnet dørene. Det er akkurat slik brobygging som hjelper mot fremmedfrykt.

Ellen Ihle-Hansen kom også med en oppfordring om at terskelen om å varsle ved mistanke om radikalisering må være lav.

– Desto tidligere man reagerer, jo lettere er det å ha en dialog. For om tankegodset har grodd seg fast, er det som å prate til en vegg, sa hun og la til:

– Vi må ta vare på demokratiet, vi må ikke være likegyldige, og vi må ikke glemme.

