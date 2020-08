Conor McGregor har forlovet seg

Irske Conor McGregor (32), best kjent for sin MMA-karriere, har forlovet seg med Dee Devlin (33).

Nyheten deler McGregor på sin egen Instagramprofil sammen med et bilde av han og Devlin som viser frem ringen.

Til bildet står teksten:

– For en bursdag, min fremtidige kone!

Takker forloveden

McGregor og Devlin har vært kjærester siden de møtte hverandre i 2008 - lenge før fighteren ble et stort navn innen UFC (Ultimate Fighting Champinonship).

Devlin har vært å se under kampene flere ganger, og ifølge Fox News skal McGregor ha takket henne flere ganger for at hun har stått ved hans side gjennom hans reise som MMA-fighter.

– Kjæresten min har jobbet veldig hardt gjennom årene og vært ved min side da jeg hadde ingenting, har han sagt tidligere.

Han er stolt over at han har kommet til et punkt der han kan gi Devlin det hun ønsker seg og at de får reise hele verden sammen.

McGregor sier også at hans liv hadde vært annerledes dersom han ikke hadde hatt Devlin rundt seg.

– Kjæresten min har vært der siden starten. Hun har hjulpet meg gjennom karrieren min. Hadde det ikke vært for henne hadde jeg kanskje ikke vært der jeg er i dag, forteller McGregor.

Sammen har de barna Croia McGregor og Conor Jack McGregor Jr.

La karrieren på hylla

I juni i år annonserte McGregor på Twitter at han sluttet som MMA-fighter. Han nevnte ikke noen konkret årsak til hvorfor han valgte å legge opp.

I mars i fjor annonserte han også at han skulle legge opp, men gjorde likevel comeback i UFC senere. Mcgregor har tidligere holdt flere tittelbelter og tjent mye på en boksekamp mot Floyd Mayweather.