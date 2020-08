Susan fra Karmøy fikk hakeslepp da hun åpnet pakken fra nettbutikken

Da Susan Borg (54) bestilte et fem meter langt flamingo-badedyr hjem, var det ikke akkurat det som dukket opp i postkassen.

Én tidlig junikveld satt Susan Borg på datamaskinen sin, da det dukket opp et fristende tilbud på skjermen.

– Det var en svær badeflamingo, med plass til seks personer. Jeg tenkte bare at den må vi ha, sier hun til TV 2.

Hun har alltid vært glad i å arrangere ting, spesielt sammen med familie og venner. Flamingoen skulle bli sommerens store fest-supplement.

– Vi bor helt nede ved sjøen, så vi skulle arrangere en skikkelig fest når vi fikk den, forklarer hun.

FEM METER: Flamingobadedyret som Susan Borg bestilte skulle være med 5.5 meter langt og ha plass til seks personer. Foto: Skjermdump

Badedyret var satt ned til halv pris.

– Jeg betalte bare 1.200 kroner, noe jeg tenkte var veldig rimelig.

Mannen hennes var imidlertid noe mer skeptisk enn henne på kjøpet.

– Han var litt bekymret, og lurte på hva jeg hadde gjort. Han var redd for at den kunne begynne å drive ut på havet, siden vi bor rett ut mot havgapet, ler hun.

Borg ble noe bekymret selv, men tenkte positivt og at den isåfall kunne festes på et vis.

Tilbudet skulle imidlertid vise seg å være for godt til å være sant.

Første forsendelse

Kort tid etter badedyret ble bestilt reiste Borg sammen med mannen sin på ferie. De ringte flere ganger hjem til de som skulle hente posten for dem, spent på å høre om flamingoen endelig hadde kommet.

Det var Karmøynytt som omtalte saken først.

Da paret kom hjem fra ferie, fikk de beskjed om at pakken var klar til å hentes.

Da de åpnet opp lå det fem små flamingo-koppholdere i forsendelsen.

FEM MINI-FLAMINGOER: I posten lå det fem mini-utgaver av flamingoen Susan bestilte. Foto: Privat

I annonsen stod det at badedyret skulle komme med blant annet koppholdere.

– Jeg er en evig optimist, så jeg tenkte bare: Javel, da har de vel sendt disse først da. I disse er det ikke plass til så mye som en tå, forteller hun.

Da mannen hennes forstod hva som lå i pakken, ble han svært lettet og glad.

– Han var jo bekymret i over to måneder, så endelig kunne han slappe av.

FLIRER: Susan flirer av svindel-historien, som har tatt av i sosiale medier. I sommer har hun mottatt flere bilder fra folk på Norgesferie, som har sendt flamingo-bilder til henne. Foto: Privat

Håper andre lærer

Da Borg kom hjem fra ferien, eksisterte ikke lenger nettsiden hun hadde handlet hos. I etterkant har hun forstått at det var noe merkelig med annonsen.

– I etterkant har jeg sett mange som har brukt det tilsynelatende samme bildet. Om det er likt vet jeg ikke, men det virker som flere nettsider opererer med samme bilde, sier hun.

Vanligvis sjekker hun nettsidene hun vurderer å netthandle hos. Den kvelden hun bestilte badedyret var hun imidlertid litt raskere på avtrekkeren.

– Det var sent på natten, og jeg så bare det stod «norgehjem», så jeg tenkte: Okey, jeg tar sjansen. Når det stod Norge følte jeg meg sikker.

Da hun fant ut om nettsiden, kontaktet hun Bank Norwegian, som overførte pengene tilbake på kontoen hennes noen dager senere.

Hun hadde imidlertid ikke blitt skuffet, dersom hun ikke hadde fått pengene tilbake.

– Isåfall hadde jeg vært med på å spre litt glede, særlig i disse koronatidene. Det er viktig at folk er klar over slike ting, og at man sjekker. Jeg forteller gjerne om mine blemmer, hvis det kan hjelpe noen andre.

Fem råd avslører

Forbrukertilsynet viser til fem råd for å avsløre falske nettbutikker.

Dersom det er vanskelig å finne kontaktinformasjon utenom kontaktskjemaet, bør man stille seg kritisk. I tillegg kan det være lurt å se på hvor mye prisene er nedsatt hos nettbutikken, sammenlignet med andre nettbutikker som selger tilsvarende produkter. Det kan også være verdt å sjekke hva slags erfaringer andre personer har gjort seg om den aktuelle nettbutikken.

Om nettbutikken tilbyr forskuddsbetaling, kan det være en indikator på en usikker nettbutikk. Forbrukertilsynet oppfordrer til å benytte kredittkort, dersom man bruker forskuddsbetaling.

Om uhellet likevel skulle være ute, oppfordrer Forbrukertilsynet å kontakte banken. Er du heldig, kan du ha rett på å få pengene refundert.