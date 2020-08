– Sommeren gjør definitivt comeback

De høye sommertemperaturene er tilbake for fullt. Det blir varmt i store deler av landet denne uka, og gradestokken kan vise over 30 grader i Sør-Norge.

Juli ble en kald måned i store deler av landet. På Østlandet ble det den kaldeste juli måned på 50 år.

Starten av august har imidlertid budt på langt høyere temperaturer, og det ligger nå et høytrykk over landsdelen. Meteorologene varsler at sommervarmen vil fortsette ut uka.

Høye temperaturer

Temperaturene vil være høye over hele Sør-Norge. Nord-Norge, som gjennom hele juli kunne glede seg over høye sommertemperaturer, får nå litt mer normale temperaturer med 20 grader som makstemperatur.

– Det er et høytrykk som er ganske heldig plassert over sentrale deler av Skandinavia, og dette blir liggende frem til onsdag, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Cecilie Villanger til TV 2.

På grunn av høytrykkets plassering vil det stort sett være sol, fint og varmt vær til de aller fleste.

– Fra og med torsdag svekkes høytrykket litt, og det beveger seg østover. Det åpner opp for at det kan komme inn noen svakere fronter fra vest, sier Villanger.

Her er det varmest

Dette kan føre til nedbør enkelte steder i landet.

– Nedbørsmengden har variert veldig. Det er snakk om lett drypp til 30-40 millimeter, sier meteorologen.

Men det går fort forbi, og høytrykket kommer tilbake inn mot helgen.

– Akkurat nå er det varmest i indre strøk av Vestlandet med 26-27 grader. Østlandet ligger på rett over 20 grader, det samme i Trøndelag, sier Villanger.

– Comeback

Varmen vil holde seg ganske stabil, og være litt stigende frem mot onsdag. Og da er det Østlandet som får det varmeste været.

I Nordland vil det være OK temperaturer i starten av uken. I Troms og Finnmark ligger temperaturene mellom 10-14 grader.

– Sommeren gjør definitivt et godt comeback denne uken, og alle får glede av det, sier meteorologen.

(©NTB/TV 2)