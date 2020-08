Dortmund-sjef: – Sancho spiller for oss neste sesong

Michael Zorc, sportssjef i Borussia Dortmund, sier på en pressekonferanse på klubbens treningsleir at Jadon Sancho (20) blir værende i Tyskland, til tross fra interesse fra Manchester United.

– Vi planlegger med Sancho. Han spiller for oss neste sesong. Avgjørelsen er endelig. Jeg tror det svarer på alle spørsmålene.

Sancho har i lang tid vært ryktet til Manchester United, og flere tyske og internasjonale medier har meldt om at vingen og Ole Gunnar Solskjærs klubb er enige om de personlige betingelsene i en United-kontrakt.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller sier dette om uttalelsene fra Dortmund-sjefen:

– Det er veldig sjelden at klubbledelsen kommer med så sterke meldinger. Alle fotballspillere har en pris, men det er sjelden at en klubb går ut sånn og selger samme sommer. Skulle de selge er det omtrent en hån mot deres supportere, sier Stamsø-Møller.

Holdet kontraktsforlengelse skjult

Zorc sier også at den engelske vingen forlenget sin kontrakt med den tyske klubben til 2023 forrige sommer. Det er en kontrakt som ikke så langt har vært kjent. Hans forrige kontrakt varte ut juni 2022.

– Forrige sommer så oppjusterte vi lønnen hans i samsvar med prestasjonene til Jadon. I forbindelse med dette, forlenget vi også kontrakten til 2023, sier Zorc til klubbens medieavdeling.

James Ducker, journalist i The Telegraph, skriver dette på sin Twitter-konto etter Zorcs kommentar:

– Zorcs avsløring om Sanchos kontrakt til 2023 forklarer hvorfor Dortmund har holdt fast ved prislappen på €120 millioner (1,27 milliarder kroner). Om de ikke selger denne sommeren, har de fortsatt to år igjen på avtalen neste sommer, ikke ett. Jeg tror fortsatt at de selger om det rette budet kommer.

– Gir Haaland muligheter til å herje

Der Sancho-nyheten kan være negativ for spillerjakten til Solskjær, mener TV 2s fotballekspert at det er godt nytt for en annen nordmann.

– Dette er fantastisk for Haaland. Faren for Haaland var jo at laget ble ribbet for de beste spillerne. Med Hakimi allerede ute, og så Sancho, så kunne de mistet en veldig god høyreside. Om Sancho blir, gir det Haaland muligheter til å herje.

DUO: Jadon Sancho og Erling Braut Haaland har levert målpoeng i fleng for Borussia Dortmund. Foto: Sascha Schuermann

Stamsø-Møller tror også at Sancho kan ende opp i England. Etter hvert.

– Jeg hadde en følelse at United kom til å hente ham i sommer og at det var god tanke med midlene de har. Det var vel egentlig bare de og City, som er utelukket med tanke på fortiden, som kunne gjort det. United har både midler og behovet.

– Dersom det går ett år til, så kan jo landskapet være annerledes og Sancho kan gjøre seg attraktiv for større lag enn United. Om det er Real Madrid eller noe sånt. Plutselig er jeg langt fra sikker på om han ender opp i United, sier fotballeksperten.