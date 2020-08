Øyvind (37) ville teste seg for korona – måtte betale 970 kroner

Da Øyvind Rogne-Jensrud (37) og sønnen kom hjem fra en ferietur i København fikk de milde forkjølelsessymptomer.

Far og sønn ønsket derfor å teste seg for covid-19. På Oslo kommune sine hjemmesider står det at dersom man mistenker smitte, må man ringe koronatelefonen for å avtale time for testing.

Sprengt kapasitet

Men de siste dagene har kapasiteten vært sprengt. På lørdag ringte over 5000 personer koronatelefonen, men kun 360 fikk svar.

Da 37-åringen forsøkte å ringe ble han avslått med en gang.

– De sa at det var for stor pågang, også la de på, forteller Rogne-Jensrud til TV 2.

Han prøvde å ringe gjennom hele dagen, uten å få svar. Dagen etter forsøkte både Øyvind og kona å ringe fastlegen, men heller ikke her var det noe svar å få.

Til slutt svarte fastlegen til sønnen, og han fikk tilbud om test. Men fordi de ikke hadde samme fastlege, måtte Øyvind fortsatt vente.

– Urimelig

Irritasjonen steg, og 37-åringen skrev derfor et innlegg i Aftenposten.

«Jeg vil basert på erfaringen jeg beskriver nedenfor, hevde at hvis det kommer et nytt utbrudd med korona, vil ikke Oslo kommune få vite om det. Alt tyder på at de ikke er interessert i at folk får testet seg for korona», skriver han i innlegget.

På grunn av manglende svar, valgte Øyvind til slutt og dra til den private legevakten Aleris. Der måtte han betale 970 kroner for en koronatest.

NYE TILTAK: Helsebyråd Robert Steen har varslet at det vil komme nye tiltak i Oslo tirsdag. Foto: Heiko Junge

– Det er urimelig at det skal være sånn. Ikke bare for min egen del, men for alle innbyggerne i Oslo, sier han og fortsetter:

– Dersom det kommer et utbrudd nå, tror jeg ikke Oslo har kontroll.

Tidobling av henvendelser

Helsebyråd i Oslo Robert Steen sier til TV 2 at de ikke var forberedt på det voldsomme hoppet i antall henvendelser til koronatelefonen.

– Her må vi oppbemanne. Vi har hatt en tidobling av antall henvendelser fra mellom 400-600 daglig til over 5000, sier Steen.

Helsebyråden fastslår imidlertid at testkapasiteten i kommunen er god.

Smittevernoverlege Frode Hagen sier at det nå jobbes med en løsning hvor man kan bestille time til testing på kommunens nettside.

– Den er i ferd med å bli klar. I mellomtiden må du ringe for å settes opp til en test. Har du minst ett symptom skal du ringe fastlegen din for å avtale testing, hvis ikke fastlegen er tilgjengelig, kan du ringe koronatelefonen, sier Hagen.

DIGITAL LØSNING: Smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen sier at de håper en digital løsning for å bestille koronatest snart skal være klar. Foto: Lise Åserud

– Ekstremt fort

Tuva Moflag sitter i helsekomiteen for Arbeiderpartiet. Hun sier til TV 2 at det virker som økningen i antall smittede kom litt brått på oss.

– Det var flere steder i landet hvor man ikke hadde god nok kapasitet på koronatelefonen og testing de første dagene. Det viser bare hvor viktig det er at myndighetene nasjonalt og lokalt klarer å snu seg fort rundt, sier Moflag.

I Indre Østfold gikk det kun dager fra det første tilfellet ble oppdaget, til kommunen mente at situasjonen var ute av kontroll.

– Det sier noe om at ting går ekstremt fort, derfor er det viktig at man med en gang ser at smitten øker, da må man bemanne opp raskt, sier stortingspolitikeren.

– Unødvendig

Moflag er klar på at det må bli enklere å få testet seg.

– Nå som regjeringen har bestemt at en kan bestemme selv om man vil teste seg uten godkjenning fra lege, er det unødvendig å legge press på en koronatelefon for å booke tid. Man bør få på plass elektroniske løsninger for å booke tid, slik at koronatelefonen kan konsentrere seg om spørsmål og veiledning, sier hun.

ENKLERE: Det må bli enklere å avtale en test, mener helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag. Foto: Fredrik Hagen

Smittevernekspert Bjørg Marit Andersen tror regjeringens endring av kriterier for testing vil hjelpe.

– Det vil hjelpe ved at personer kan få testet seg og eventuelt gitt beskjed til andre man har vært i kontakt med om man er smittet. På den måten får en stoppet den stille smitteføringen som skjer i samfunnet, sier Andersen.

I likhet med Moflag er Andersen klar på at en må finne bedre løsninger for å avtale en test.

– Testkapasiteten må opp et par hakk. En må ikke ringe massevis av telefoner, og det må være lett tilgjengelig. Legevaktene burde også være åpne for testing fra morgen til kveld, sier hun.