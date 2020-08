Finanskomiteen på Stortinget holdt mandag høring om ansettelsen av Tangen. Flere i opposisjonen ble ikke overbevist av sentralbanksjefens forsikringer om at Tangens økonomiske forhold i tråd med alle nødvendige regler.

– SV har ikke tillit til Nikolai Tangen som oljefondssjef, sier Kaski til TV 2.

Ber Sanner gripe inn

– Vi mener komiteen og Stortinget nå må be finansministeren om å gripe inn i denne ansettelsen, forklarer SVs finanspolitiske talsperson.

Hun mener det fortsatt er betydelige interessekonflikter som ikke vil være forenlig med den tilliten som oljefondet trenger å ha, å ha en oljefondssjef som er eier i Ako, der det fortsatt er betydelige interessekonflikter.

Kaski vil ikke kommentere om hun har tillit til sentralbanksjefen etter mandagens høring.

Åpner for Olsen-avgang

Her går Rødt-leder Bjørnar Moxnes et skritt lenger. Han vil at Finanskomiteen samlet krever svar fra finansminister Jan Tore Sanner som kan oppklare om Norges Banks hovedstyre har brutt sentralbankloven.

– Olsen har sviktet grovt i jobben som sentralbanksjef, og hvis svaret på det er ja så skjønner ikke jeg at Olsen kan sitte som sentralbanksjef, sier Moxnes til TV 2.

– Brutt lover og regler

Også Arbeiderpartiets Hadia Tajik vil ha finansministerens avklaring på hvilken informasjon han fikk fra Øystein Olsen om Tangen-ansettelsen.

– Jeg vil henvende meg til han nå innen kort tid for å høre hans versjon, sier Tajik til TV 2.

Hun mener at noe av det mest oppsiktsvekkende som kom fram i høringen var at lederen av representantskapet Julie Brodtkorb var så tydelig.

– Vi har konstatert at det har vært brudd på retningslinjer, lover og regler, sa Bordtkorb under høringen.

Hun viser til at representantskapet mener at offentlighetsloven er brutt, at de etiske prinsippene for ansatte i Norges Bank er brutt og hun åpner også for at sentralbankloven kan være brutt.

Det er ved å ikke informere Finansdepartementet om viktige saker tidlig i Tangen-prosessen at Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven, ifølge representantskapets leder.

Ifølge sentralbankloven plikter Norges Bank å informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

Olsen mener derimot at de har informert godt nok til Finansdepartementet, og viste blant annet til en telefonsamtale han hadde med Sanner om ansettelsen.

– For å være helt åpen og ærlig. Vi snakket om hans økonomiske bakgrunn, spørsmål om beskatning, men også mulige omdømmeutfordringer knyttet til saken i Kristiansand. Jeg kan si at i den samtalen så avsluttet statsråden med å si at «nå har jeg fått gitt uttrykk for min bekymring», sa Olsen.

Det er denne samtalen Tajik nå ønsker å få Sanners versjon av.