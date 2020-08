61 skole- og barnehagebarn i karantene i Nordre Follo

To ansatte på henholdsvis SFO ved Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage i Nordre Follo kommune testet i går positivt på koronaviruset.

Kommunen opplyser at totalt 61 barn, 13 ansatte og 3 foresatte er satt i karantene, skriver VG.

– Ved Vevelstadåsen skole er 36 barn, fem ansatte og én foresatt i karantene.

– Ved Vestråt barnehage er 25 barn, åtte ansatte og to foresatte satt i karantene, sier smittevernoverlege Monica Viksaas Biermann på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

En SFO- og barnehageansatt har fått påvist covid-19. Begge smittetilfellene er knyttet til utbruddet i Indre Østfold.

Ordfører Hanne Opdan (Ap) bekrefter smittetilfellene på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Opdan forteller at flere av de aktuelle barnehagene og skolene har blitt testet.

- Det er aller første gang vi opplever at smittetilfeller av covid-19 får konsekvenser for barn og unge i vår kommune, sier Opdan på pressekonferansen.

Hun poengterer at det ikke er et smitteutbrudd i kommunen til tross for de registrerte tilfellene.

Kommunen ruster nå opp beredskapen for å være forberedt på det som kommer ut over høsten, opplyser fungerende rådmann Jane Short Aurlien.

– Vi jobber med å ringe opp de det gjelder, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Oppdateres!