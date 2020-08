Ekspert tror at Europa-toget har gått for King

Bournemouth og Joshua King rykket ned fra Premier League i sesongen som akkurat har blitt ferdigspilt. Hvor Kings fremtid ligger er dog uvisst. Den norske landslagsspissen har tidligere uttalt at han ønsker å spille i Champions League i sin neste klubb.

I januar var King nær en overgang til Ole Gunnar Solsjærs Manchester United. Nå tror overgangsekspert og tidligere sportsdirektør i Monaco, Tor-Kristian Karlsen, at 28-åringen fra Romsås skal slite med å få drømmen om europacupspill oppfylt i dette overgangsvinduet.

– Da må han fort bort fra England, men per i dag lurer jeg på om klubber i Italia, Spania, Tyskland er klare til å bruke de relativt store summene på en spiller i slutten av 20-årene uten erfaring i Europa. Han selger ikke 100.000 drakter.

– Toget tror jeg har gått

Karlsen ser heller for seg at nordmannen blir værende i England.

– Realistisk for King er en «midt på tabellen»-klubb i England, i Everton-sjiktet, og klubber som ønsker å pushe mot Europa, men ikke helt har kommet dit enda.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller lanserer spissen som et godt alternativ for Wolverhampton.

– Om det er én enkelt klubb som er på det nivået som King er på og som har behov for en ekstra spiss, så er det Wolves. Han kunne ha passet godt der, og det hadde gitt ham mye spilletid. Han har blitt en veldig god Premier League-spiller, og er attraktiv.

– Jeg har vanskelig for å tro på at han går inn på et engelsk Champions League-lag. Men han har selvfølgelig en mulighet i klubber som Wolverhampton, Leicester, klubber som realistisk kan utfordre om plasser i Champions League. Om han ikke når drømmen neste sesong, kan han det senere, sier Stamsø-Møller.

Overgangsekspert Karlsen tror nordmannen ville løftet de lagene som nylig har rykket opp fra Championship til toppdivisjonen.

EKSPERT: Tor Kristian Karlsen har god peiling på hvordan overgangsvinduet fungerer. Foto: Tor Erik Schrøder

– Eventuelt kan han være aktuell for nyopprykkede lag som vil satse, typ Fulham. Det er der nivået ligger. Hvis en av de tre har litt tvil om de har spillere som kan prestere i Premier Leage, kan King være en mann for dem. De er nok litt redd for «Bamford-komplekset», at spillerne presterer i Championship, men ikke Premier League.

På sine 161 kamper i engelsk toppdivisjon har spissen vartet opp 45 mål og 18 målgivende pasninger.

– King han garantere 10-14 mål i Premier League. Norwich hadde ikke en som kunne det, for eksempel. King er jo en garantist, og det er nyttig. Det er noe som verdsettes høyt, men jeg kan ikke se for meg at han ender i en toppklubb i Spania og Italia. Det toget tror jeg har gått, konkluderer Karlsen.

Tror storklubbene vil ta sjanser

Den tidligere Monaco-sportssjefen ser for seg at lagene midt på tabellen vil forholde seg roligere i overgangsvinduet som stenger 5. oktober.

– Min analyse og brukes nok mer av de som rykker opp. Totale omsetning fra de siste årene, kommer ikke til å bikke rekorden fra ifjor. Den vil nok gå ned 20-30% totalt, men det vil nok bli topptungt.

Han mener årets overgangsvindu er en sjanse for lagene lengre bak på tabellen til å ta ytterligere steg, skulle de ha en sjanse til å forsterke seg.

CHELSEA: Timo Werner er klar for spill i Premier League neste sesong. Foto: Mike Hewitt

– Jeg tror nok det blir roligere enn det har vært, men de som har muligheter til å gjøre ting, de vil bruke sjansen nå til å få seg et forsprang. Det ser man på Chelsea, som har hentet verdensklasse i Werner og Ziyech allerede. Får man Havertz i tillegg så tipper jeg de kommer knallsterkt neste halvdel av neste sesong. De har våknet. De er litt tilbake der de var.

– Manchester City kommer til å gjøre noe om en sjanse åpner seg med de ressursene de har. Liverpool er nok mer opptatt av verdi og riktig pris, og bruker nok litt annet system på å måle verdi, og det forhindrer de nok dem fra å gjøre veldig store overganger, avslutter Karlsen.