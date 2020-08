Forrige uke ble det kjent at Tesla Cybertruck, slik den er vist i USA, ikke kommer til Norge.

Helt siden de første bildene ble sluppet i fjor, har interessen for den elektriske pickupen vært stor.

Flere hundre tusen har reservert bilen på verdensbasis. Rundt 6.000 nordmenn skal ha gjort det samme, ved å betale 1.000 kroner for å stå først i køen når Tesla åpner for endelige bestillinger.

Men slik blir det altså ikke, siden den amerikanske utgaven av bilen ikke kommer til Norge.

Elon Musk har imidlertid meldt på Twitter at de sannsynligvis vil lansere en mindre og tilpasset versjon for det europeiske markedet, men når det eventuelt skjer er høyst usikkert.

Tesla overrasket mange da de lanserte Cybertruck sent i fjor. Foto: Scanpix

Kan få igjen pengene

Til tross for at bilen Tesla har promotert ikke kommer til Norge, er det fremdeles mulig å forhåndsbestille Cybertruck på Tesla sine hjemmesider.

– Det stemmer. Helt siden Cybertruck ble annonsert første gang, har det vært åpnet for reservasjoner i flere markeder, inkludert Norge. Dette er en mulighet for de som vil stå først i køen når produktet kommer på markedet, forteller Even Sandvold Roland, som er Senior Communications Manager i Tesla Norge.

Even Sandvold Roland ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte hvorvidt det kommer en europa-versjon av Cybertruck. Foto: Scanpix

Han legger til:

– Siden vi åpnet for reservasjoner, har vi vært tydelig på at det er amerikanske spesifikasjoner på bilen. De som fremdeles ønsker å stå i kø, kan gjøre det. Man kan også, når som helst, trekke seg og få pengene refundert, sier Even.

Han ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte om det kommer en europeisk versjon av Cybertruck, men viser til Elon Musk sin tweet om at det er «svært sannsynlig».

Dermed er det usikkert når de 6.000 nordmennene som har forhåndsbestilt Cybertruck får bilen – og ikke minst hva de kan forvente.

Her vises Cybertruck i Los Angeles tidligere i sommer. Foto: Scanpix

Informerer ikke kundene

Det oppsiktsvekkende designet som er presentert så langt, vil neppe videreføres direkte på en eventuell europeisk versjon. Det handler blant annet om alle de rette kantene i karrosseriet, som trolig ikke blir godkjent i EU på grunn av sikkerhet for forgjengere.

– Til de som har forhåndsbestilt Cybertruck i Norge. Vil dere kommunisere at bilen, med de spesifikasjonene vi har sett til nå, ikke kommer til landet?

– Som sagt har vi vært tydelig på at bilen som kan reserveres i dag har amerikanske spesifikasjoner. De som har reservert bilen vil stå først i køen, men det kan ta en stund før man ser det endelige produktet på veien i Norge, svarer Even.

Med andre ord: Tesla i Norge vil ikke kommunisere at det eventuelt blir en annen versjon av Cybertruck, som blir aktuell for norske kunder. De vil heller ikke bekrefte hvorvidt det kommer en europeisk utgave av bilen.

