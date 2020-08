– Det er litt skummelt egentlig, litt sånn spøkelsesaktig

Siden onsdag i forrige uke har Indre Østfold kommune registrert 68 smittetilfeller av koronaviruset. Ni personer testet positivt mandag.

Derfor er kommunen nær sagt helt nedstengt i uke 33.

Blant kommunens nye strakstiltak er stengte barnehager og SFO, forbud mot alle sosiale sammenkomster i privat regi og stengte biblioteker, svømmehaller og idrettsanlegg.

– Det er jo en surrealistisk situasjon vi nå står midt oppe i. At Indre Østfold skulle være nærmest episenteret for koronapandemien, det hadde vi ikke forestilt oss i det hele tatt, sier ordføreren i Askim, Saxe Frøshaug.

BEKYMRET: Ordfører i Indre Østfold kommune Saxe Frøshaug håper å raskt få kontroll over utbruddet. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Er det realistisk å åpne opp igjen om en uke?

– Vi har fortsatt et sterkt håp om at vi skal klare å åpne skolene våre neste uke, men det betinger at alle lojalt følger på det ansvar som hver og en har i den situasjonen som vi nå er inne i, sier han.

– Skummelt

TV 2 besøkte Askim sentrum mandag morgen. Bybildet i sentrum bærer preg av de strenge tiltakene som ble gjeldende fra klokken 12 mandag.

– I dag er det veldig veldig stille her. Det pleier å være veldig mye mennesker her, men akkurat nå er det helt stille og tomt, sier Freddy Johansen, som TV 2 møter på Askim-torget.

Dit har også de to venninnene Åse Wold og Lillian Grini tatt turen.

IKKE OVERRASKET: Lillian Grini (t.v.) og Åse Wold er ikke overrasket over det nye smitteutbruddet. Foto: Kristin Grønning/TV 2

– Det er stengt overalt der man kan ta seg en kaffekopp altså, men det visste jeg nesten. Men vi måtte jo se, så vi tok oss en tur fra Spydeberg til Askim, men nei, her er det lite folk og stille og rolig, sier Wold.

Utenfor en matbutikk møter TV 2 også samboerparet Joseph Klem og Sissel Andersen. De har ikke planer om å hamstre, og frykter heller ikke at andre vil gjøre det.

Likevel vil de gjøre den nødvendige handlingen tidlig på morgenen, for å unngå for mange andre mennesker.

– Det pleier å yre av folk her, men nå er det helt stille, sier Klem.

– Det er litt skummelt egentlig, litt sånn spøkelsesaktig, sier Sissel Andersen.

– Har venta på det

Indre Østfold kommune sier selv at situasjonen er ute av kontroll, og at de jobber intenst med å spore smitten. Ordføreren håper at de strenge tiltakene raskt skal virke.

– Du tror jo liksom ikke at det er mulig, men vi må forholde oss til realitetene. Vi må sette inn tiltak for å stoppe og for å få bremset dette så fort som mulig. Det er derfor vi har valgt å sette inn så sterke begrensninger på folks atferd, sier Frøshaug.

TOMT: Kjøpesenteret i Askim var nærmest tomt for kunder da TV 2 besøkte byen mandag formiddag. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne/TV 2

Siden onsdag i forrige uke har kommunen registrert 68 tilfeller av koronaviruset i kommunen. Nå tester kommunen opp mot 350 personer i døgnet.

– Alle de smittetilfellene vi har handler enten om folk som har vært i utlandet, som kommer tilbake med smitten. Og så handler det om folk som har vært i festlige lag, folk har gått på byen.

– Jeg har venta på det, sier Åse Wold da TV 2 møter henne på torget i Askim mandag morgen.

– Du er ikke overrasket?

– Nei! Overhodet ikke. Det har liksom løsna litt på en måte. Det var ganske strengt til å begynne med, men så går folk nærmere hverandre og tar ikke hensyn. Folk sitter for nærme hverandre på utesteder, sier Åse Wold.