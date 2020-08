Ett poeng mot Viking kan ha vært to poeng for lite for Lars Bohinen og Aalesund.

TV 2 vet at Bohinens posisjon som Aalesund-trener er utsatt, noe styreleder Jan Petter Hagen går langt i å bekrefte at stemmer på spørsmål om Bohinens stilling har vært et tema:

– Ja, det har den. Både trenerteamets posisjon og spillerstallen sin prestasjon har vært et tema. Det er kjent for de involverte, sier Hagen.

– Sitter Bohinen trygt som Aalesund-trener?

– Til syvende og sist er det mitt og styret sitt ansvar. Det gjør at vi hele tiden vurderer prestasjonene fortløpende, svarer Hagen.

– Du er ganske åpen på at hans posisjon er et tema?

– Vi vurderer absolutt alt innenfor sport. Det er vi helt åpen på. Det er vårt ansvar å gjøre det. Vi må vurdere situasjonen og ta den på alvor, sier Hagen.

Han legger ikke skjul på at sesongstarten har vært langt svakere enn forventet.

– Alle vi som er glade i AaFK er skuffet over prestasjonene og resultatene i 2020-sesongen, og spesielt er vi misfornøyde med at vi både individuelt og kollektivt ikke er gode nok defensivt. Det gjør at vi slipper inn altfor mange mål, sier Aalesund-styreleder Jan Petter Hagen.

Bohinen kjenner presset

Etter 13 serierunder er Aalesund tabelljumbo i Eliteserien med bare sju poeng. Hittil har det bare blitt en seier, og spesielt defensivt har Bohinens menn slitt fælt.

40 baklengsmål er fasit hittil – det er 13 flere baklengsmål enn neste lag på lista.

Lars Bohinen har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken mandag, men etter 2-2-kampen mot Viking svarte han på spørsmål om sin egen posisjon.

– Selvfølgelig kjenner jeg på et press nå. Jeg vet jo hvordan mekanismene er. Men enten er du trener – eller så er du ikke trener. Og når du tar det valget om å bli trener, så vet du at det kan være en mulighet for å få sparken. Men vi jobber steinhardt for å prøve å snu dette, sier Bohinen.

Første mulighet til å snu det er ingen enkel oppgave: Neste utfordring for Aalesund er Rosenborg på Lerkendal.

– Bohinen vet om det

Jan Petter Hagen er ganske åpen på at Bohinens stilling er et tema. Det mener han Bohinen selv takler fint.

– Lars vet om det. Jeg har snakket med han om det. Samtidig er Lars veldig profesjonell. Han og trenerteamet har jobbet steinhardt for å snu dette, sier Hagen.

Lars Bohinens kontrakt med Aalesund går ut etter 2021-sesongen.

– Føler du at Bohinen har spillernes tillit?

– Ja, det er en profesjonell gjeng vi har med å gjøre. De vet hvordan dette er og står på sammen. Det er ingen som kan ta de på det, sier AaFKs styreleder.

Ifølge han gjøres vurderingen av Bohinen fortløpende.

– Vi har ikke hatt noe møte på det i dag, men vi har løpende dialog vi som sitter i styret. Vi har en tett dialog, sier Hagen.