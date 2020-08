TV 2s ekspert feller nådeløs dom. Gabriel Rasch skyver favorittstempelet over på konkurrenten.

Onsdag: Se Criterium du Dauphiné fra kl. 15.15

– Kongen er død. Lenge leve kongen.

Slik oppsummerer TV 2-ekspert Johan Kaggestad situasjonen i stjernelaget Team Ineos knapt tre uker før Tour de France starter.

Han er slett ikke imponert over det Chris Froome har vist etter koronapausen. Kaggestad mener Egan Bernal peker seg ut som den klare kapteinen i Team Ineos.

– Froome virker ganske råtten, sier han.

Team Ineos (og tidligere Team Sky) har gjort det til sitt varemerke å diktere tempoet på de tøffe fjellavslutningene i Tour de France. År etter år har det råsterke mannskapet tatt kontroll når det virkelig drar seg til. I tur og orden har Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas og Egan Bernal nytt godt av et tog med lagkamerater som har beskyttet dem når andre ryttere har vært på stålet og hatt mer enn nok med å henge med.

Mer homogene

Før årets utgave av Tour de France kan det se ut som maktbalansen er endret. I hvert fall om man skal dømme etter rittene som har vært gjennomført. I Tour de l'Ain fikk Team Ineos smake en solid dose av sin egen medisin.

KJØRESTERK KVARTETT: Tom Dumoulin, Steven Kruiswijk, Primoz Roglic og Wout van Aert gir Team Ineos hodebry før Tour de France. Foto: Vincent Jannink

Det nederlandske laget Jumbo-Visma dominerte stort i finalene.

Kaggestad tror ikke det vil endre seg over natten.

– Det er en utfordring for Ineos å bli like gode som Jumbo-Visma. Det er litt av en troika Jumbo-Visma har med Primoz Roglic, Steven Kruijswijk og Tom Dumoulin. I tillegg er George Bennett kjempesprek. Det virker som troikaen i Jumbo-Visma er mer homogene og nærmere toppformen enn Egan Bernal, Froome og Geraint Thomas, vurderer Kaggestad.

– Drapsveps

I Tour de l'Ain forsvant både Thomas og Froome tidlig på de avgjørende stigningene. Det var tempokanonen Jonathan Castroviejo som måtte gjøre grovjobben for Bernal. Samtidig satt de gul- og svartkledde Jumbo-Visma-rytterne på rad og rekke foran Roglic. Profilerte Richie Porte beskrev det som å bli jaktet på av en gjeng drapsveps.

Det er uvant kost for sykkelsportens Real Madrid, som har dominert på den største scenen det siste tiåret. Norske Gabriel Rasch har fått jobben med å lede Team Ineos til en ny Tour-triumf. Han innrømmer at helgens ritt var en vekker.

– Jumbo-Visma har forberedt seg veldig bra og er sterke. Det er de som er favoritten nå, forteller Rasch til TV 2.

Sportsdirektøren mener Team Ineos aldri har møtt sterkere motstand enn nå.

–Nei, jeg tror ikke det. Ikke et lag som er så komplett. De har Roglic, Kruijswijk, Dumoulin og Bennett. I tillegg kommer Sepp Kuss inn. De har Tony Martin på de flate etappene i tillegg til Wout Van Aert. Det er et komplett lag. De har folk i alle roller, sier Rasch.

– Gikk ikke fort nok

Han og de andre Ineos-sjefene har virkelig fått noe å tenke på før sesongens største ritt. En isolert Bernal mot skrubbsultne Jumbo-Visma-ryttere er neppe oppskriften for å sikre den gule trøyen. Det positive er at Bernal ser meget sterk ut. Det gjør også unggutten Pavel Sivakov, som ikke var med i Tour de l'Ain. Sivakov var svært pigg i Route d'Occitanie og er én av sju Ineos-ryttere som onsdag skal sykle Criterium du Dauphiné.

– Sivakov er veldig bra. Hvis vi hadde hatt én mann til i finalen som hadde vært en av de beste klatrerne, kunne vi kanskje tatt Roglic i helgen. Men sånn det ble kjørt i det siste fjellet gikk det ikke fort nok til at Bernal kunne kjøre fra Roglic. Vi er avhengige av å få Roglic til å stikke nesen ut i vinden selv, forteller Rasch.

Nordmannen sier at laget ikke legger for stor vekt på oppkjøringsrittene og føler de fleste rytterne på laget «er på gang». Men det skinner gjennom at Ineos-gjengen begynner å føle presset. Spesielt ettersom Roglic er mer eksplosiv og spurter bedre enn Bernal.

– Det er skummelt hvis han skal ta bonussekunder i den første uken av Touren. Da blir det mer og mer, medgir Rasch.

Hodebry

Spørsmålet er hvilke åtte ryttere han skal ta med seg til Tour de France. Bernal, Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Dylan van Baarle og Sivakov er sikre kort. Mye skal gå galt om ikke Geraint Thomas også kaprer en plass til tross for at han virker et stykke unna toppform. De siste plassene står mellom Tao Geoghegan Hart, Froome, Andrey Amador og Luke Rowe.

Rasch forteller at planen er at både Thomas og Froome skal være med til treukersrittet.

– I utgangspunktet er de ganske sikre. Men vi er avhengig av at Sivakov er bra for å utfordre Jumbo-Visma. Det så vi nå. Vi har egentlig bestemt oss for Tour-laget, selv om de siste plassene ikke er helt spikret. Vi får noen svar i Dauphiné før vi bestemmer oss. Vi må se an utviklingen til rytterne. Vi tar ikke ut Tour-laget ut fra resultatet i Dauphiné, men det er den totale utviklingen. Om det går oppover eller nedover.

Sportsdirektøren tror prestasjonene til Thomas og Froome kan forklares av en tøff inngang til de siste rittene.

– Froome og Thomas har vært i høyden i Tenerife og balanserer på knivseggen mellom det å være sliten og å samle overskudd. Nå skal vi kjøre Dauphiné og deretter samle overskudd før Tour de France.

– Har mer erfaring

Han advarer mot å bruke for mye energi på Jumbo-Visma.

– De var veldig angrepsvillige i Tour de l'Ain. Overraskende aggressive. Det var en tankevekker på at vi må være forberedt på alt. Vi kan heller ikke bare fokusere på Jumbo-Visma. Det er mange andre gode ryttere. Det kan fort bli en krig mellom oss, og så sniker Quintana, Pogacar og Vlasov seg under radaren. Hvis vi kriger mot Jumbo-Visma i to uker stjeler det krefter fra begge.

Flere andre sammenlagtryttere har dokumentert god form, blant andre Richie Porte, Thibaut Pinot og Julian Alaphilippe. Rasch tror vinnermentaliteten til Team Ineos kan bli avgjørende i Tour de France.

– Tour de l'Ain gikk over tre dager. Tour de France er over tre uker. Det er stor forskjell på det. Vi har mer erfaring i de store Tourene og har vist at vi har ryttere som holder lenge. Tour de France blir ikke vunnet den første uken, sier han.

Nå håper Rasch at Froome og Thomas hever seg i ukene frem mot Tour de France.

– Det er vi avhengige av. Vi kan ikke ha det sånn at Jumbo-Visma har fire ryttere i finalen og vi én.

Selv om Jumbo-Visma har et råsterkt lag på papiret, mener Rasch at det kan åpenbare seg svakheter utover i Touren.

– Bennett har ikke vært god i den siste uken av en Grand Tour. I utgangspunktet skal Thomas, Sivakov og Froome være bedre enn Kruijswijk. Roglic kan også få utfordringer den siste uken. Det kan godt være det er Dumoulin som blir den store utfordreren, avslutter han.

PS! Fem nordmenn sykler Critérium du Dauphiné: Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Carl Fredrik Hagen.