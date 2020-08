Idrettsdommer pågrepet etter ni år – anklages for seksuelle overgrep mot 25 barn

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot en mann i 20-årene som anklages for å ha kontaktet en rekke barn og fått dem til å utføre seksuelle handlinger.

– Det er 25 fornærmede som alle var barn på gjerningstidspunktet. Vi har etterforsket ham opp mot flere mulige fornærmede. Noen saker har blitt henlagt på grunn av bevisets stilling, andre saker fordi de er foreldet, sier politiadvokat Christine Møen Wisløff til TV 2.

Idrettsdommeren i 20-årene ble pågrepet i juli i fjor. Da hadde han, ifølge tiltalen, begått seksuelle overgrep i ni år. Politiet kom på sporet av mannen etter at dommerens eget idrettsforbund anmeldte ham til politiet.

Det første overgrepet skjedde ifølge tiltalen i 2010, da mannen etablerte kontakt med en gutt i alderen 12-14 år og fikk ham til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Denne kontakten varte i tre år, ifølge politiet.

Idrettsdommeren anklages for å ha gjort det samme med minst to andre personer i tidsperioden 2013 til 2016.

Dommeren er også tiltalt for å ha hatt samleier og på andre måter misbrukt et barn under 16 år.

Brukte annen telefon

Statsadvokaten mener også at han har misbrukt stillingen sin og at han har utnyttet en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Ved andre anledninger i 2015 og 2016 skal han også ha forgrepet seg på et barn på vei til og fra idrettsarrangementer.

Ifølge tiltalen har mannen flere ganger skaffet seg bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Mannen skal blant annet ha brukt en annen telefon til å filme av Snapchat-videoer uten av avsenderen oppdaget det.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer Bertil Rønnestad. Han har ikke fått snakket med klienten sin etter at tiltalen ble tatt ut, men sier følgende:

– Min klient har erkjent nær sagt alle forhold som er angitt i tiltalen, sier han.

Omfattende tiltale

Tiltalen gjelder en hel rekke straffbare forhold, blant annet:

Å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.

For å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

For å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

For å ha skaffet seg seksuell omgang med hverandre ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller å utnytte en person under 18 år i en særlig alvorlig livssituasjon.

For å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, eller fått et barn til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

For å ha betalt barn under 18 år til å utføre seksuell omgang med seg selv.

For i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år

Sitter i varetekt

Totalt er det 25 fornærmede personer i saken. Den er nå sendt til Bergen tingrett for beramming.

Den tiltalte mannen har vært siktet i saken i lengre tid. Nå sitter han varetektsfengslet.

Etter planen skal varetektsperioden forlenges tirsdag. Idrettsdommeren har samtykket til at fengslingsspørsmålet avgjøres ved kontoforretning.