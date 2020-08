Studenter frykter smitteboom etter fadderuken: – Det er mange som ikke tar dette seriøst

Det blir en annerledes fadderuke for de flere tusen nye studentene rundt om i landet.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Det blir nok veldig spesielt, sier studenten Joanne Anholt (21).

Hun fikk i dag møte sine nye studiekamerater i Stavanger, men de måtte møtes i små grupper og holde god avstand.

Universitetene har tatt flere grep for å hindre smittespredning under fadderuken, men studentene er likevel bekymret.

– Jeg håper på det beste, men jeg forventer at det kan bli en smitteboom. Når man får litt alkohol innabords er det lett å glemme at man skal holde avstand, sier Anholt.

UTFORDRENDE: Joanne tror det blir utfordrende å følge smittevernreglene under fadderuken. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Vi har et ansvar

Joanne har lenge gledet seg til å begynne på studiet økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger. Hun sier at fadderuken er en god måte å bli kjent med andre studenter.

– Fadderuken er viktig, men vi har et ansvar for å hindre videre smitte. Det er mulig å bli kjent med folk på en meters avstand. Man trenger ikke å drikke 15 øl for å få seg nye venner, sier Anholt.

Hun er redd for at mange studenter ikke tar situasjonen på alvor.

– Det er mange som ikke tar dette seriøst. Jeg er bekymret for at vi ødelegger for oss selv, sier Anholt.

Vil ikke ende opp som Hurtigruten

På Handelshøyskolen BI ble det søndag bestemt at alle store arrangementer blir avlyst. De får kun lov til å møtes i små faddergrupper, på under 20 personer.

– Det har vært veldig krevende. Det ble mange telefoner fram og tilbake klokken 06 i dag fordi vi måtte endre alle planene i siste øyeblikk, sier fadder Marlene Sagen.

Mye av undervisningen på BI vil foregå digitalt dette semesteret, og Marlene er derfor bekymret for at de nye studentene ikke får mulighet til å bli kjent.

SNU OM: Fadder Marlene Sagen måtte snu om på hele opplegget i siste liten. Foto: TV 2

– Det er utrolig kjedelig. Det blir en annerledes fadderuke, men alle er inneforstått med at det må bli sånn. Vi vil ikke ha en Hurtigruten-situasjon på BI, sier Sagen.

Vil ha felles retningslinjer

Det er store kontraster mellom hvilke smitteverntiltak de ulike universitetene og høyskolene har innført. På BI og Høyskolen Kristiania er alle store arrangementer avlyst.

Universitetet i Oslo er en av få utdanningsinstitusjoner i hovedstaden som fortsatt arrangerer aktiviteter og fester i fadderuken som planlagt.

Også på NTNU og Universitetet i Stavanger tillates arrangementer med opp til 200 personer.

Rektor på BI Oslo, Inge Jan Henjestrand, etterlyser felles retningslinjer fra helsemyndighetene om hva som er lov.

– Vi skulle gjerne hatt tydeligere retningslinjer fra myndigheten. Studenter og ansatte snakker jo mye med hverandre på tvers av universitetene, så det gjør situasjonen utfordrende at det er så stor forskjell, sier Henjastrand.

SMITTEVAKT: Det var smittevakter og oppmerkinger da BIs nye studenter ankom campus. Foto: TV 2

– Hva synes du om at noen universiteter fortsatt tillater fester med opp til 200 deltagere?

– Jeg har ikke innsikt i hvordan de arrangementene gjennomføres, men for oss var det viktig å avlyse. Studentene ønsker å være med på dugnaden for å hindre at vi havner i samme situasjon som i mars, sier Henjastrand.

Fortsatt lov med private fester

Rektoren på BI er ikke i tvil om at studentene på BI tok riktig valg da de valgte å avlyse alle store arrangementer.

AVLYSER: BI har valgt å avlyse store deler av fadderuken. Foto: TV 2

– Vi ser jo at smitten sprer seg lett når det er store arrangementer og mye alkohol til stede. Det gjør at det blir mer løssluppent, sier Henjastrand.

Selv om de store arrangementene til BI er avlyst er det fortsatt lov å holde private fester med opp til 20 personer.

– Klarer dere å opprettholde smittevernreglene til en hver tid under fadderuken?

– Vi skal i hvert fall klare det innenfor våre lokaler. Men studentene skal jo også være i byen og da er det andre som må passe på, sier Henjastrand.

– Kjedelig

Mandag fikk de nye studentene på BI møte sine faddergupper og se skolen, men det var mye fokus på smittevern.

STØTTER VALGET: Sindre Knutsen støtter BIs valg om å avlyse store fester. Foto: TV 2

– Jeg synes opplegget virker veldig bra så langt. Men jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes det er utrolig kjedelig at alt er avlyst, sier den ferske masterstudenten Sindre Knutsen.

25-åringen støtter likevel beslutningen om å avlyse de store arrangementene.

– Jeg synes det er helt riktig at det ikke blir arrangert store fester. Jeg håper også at alle de mindre festene blir arrangert forsvarlig, sier Knutsen.

Han tror det kan komme en stor økning i antall smittetilfeller etter fadderuken.

Kjøpt antibac til 1,2 millioner

På NTNU har de også tatt flere grep for å hindre smitte under studiestart.

– Vi har kjøpt inn Antibac for 1,2 millioner kroner, sier rektor ved NTNU Anne Borg.

TATT GREP: Rektor på NTNU sier at de har tatt flere smitteverngrep før studiestart. Foto: Heidi Venæs / TV 2

I tillegg er flere smittevernvakter på campus og alle studentene må gjennomføre et obligatorisk smittevernkurs.

Lederen av Studenttinget i Trondheim har tillit til studentene og håper at det kan bli en morsom og trygg fadderuke til tross for pandemien.

– Ville det vært tryggere å avlyse fadderuka i år?

– For alle studentene på NTNU er fadderuka utrolig viktig. Selv det i et smittevernperspektiv kanskje ville det vært tryggest å avlyse, så er denne uka en viktig måte å bygge faglige og sosiale bånd, sier Åste Solheim Hagerup, leder av Studenttinget på NTNU.