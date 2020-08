Skotrøbbel for Moen – rekorden i fare

Sondre Nordstad Moen imponerte stort da han satte ny europeisk rekord på 1 times løp fredag kveld. Trønderen løp hele 21.131 meter på 60 minutter.

Men nå frykter man at nordmannen kan miste den solide rekorden. Årsaken er at skoene han brukte kan være ulovlige.

– Det hele er en merkelig prosess, sukker sportssjef i Norges friidrettsforbund, Erlend Slokvik til TV 2.

– Rekorden vil ikke bli godkjent. Skoene han brukte ikke er i samsvar med reglene. Løperne ble informert om dette på forhånd, sier Yannis Nikolaou, som jobber i medieavdelingen til World Atlethics, til Fædrelandsvennen.

– Jeg angrer vilt på at jeg sprang, sier Moen til Fædrelandsvennen.

Kaos før start

Til TV 2 sier Nordstad Moen at han blir overrasket om rekorden blir godkjent.

– To timer før start bestemte jeg meg for ikke å løpe. Det gikk veldig mye energi på hva som var reglene og ikke, sier Nordstad Moen.

– Så du visste at du tok en sjanse?

– Både ja og nei. I det ene øyeblikket trodde jeg at jeg tok en sjanse, i det andre ikke, for det var så uklart, sier han.

Nordstad Moen forteller at han faktisk vurderte å dra i en sportsbutikk for å kjøpe inn et par nye sko før start.

– Men innen jeg hadde bestemt meg for det, hadde butikken stengt. Jeg burde handlet litt raskere. Jeg hadde dialog med for mange som mente ulike ting, så jeg har lært av det, sier han.

Fikk ikke brev om forbud

Dette er saken slik Slokvik framstiller den:

I slutten av juli sendte det internasjonale forbundet, World Athletics, ut nye retningslinjer for hvor hvilke sko som skal være lovlig i ulike konkurranser. Der stod det at maks demping for sko på bane skulle være i overkant av to cm.

Skoene Nordstad Moen brukte under timesløpet var det tykkere såle på. Moen bruker det omstridte NIKE-skoen Vaporfly, som på rekordtid har blitt den skoen samtlige maratonløpere bruker i gateløp.

– Men det stod samtidig i brevet fra World Athletic at det ville være en overgangsordning til 1. desember. Derfor har ikke Sondre tilpasset seg bruk av andre sko.

Men så enkelt skulle det ikke være.

– Tirsdag forrige uke mottok alle agentene i friidretten et skriv fra en person i World Athletics om at de nye reglene skulle gjelde fra nå av. Dette skrivet fikk vi ikke i forbundet, så da sa våre jurister at vi bare kunne forholde oss til det vi har fått. Derfor sa vi til Sondre at han kunne bruke sine vanlige sko, forteller Slokvik.

– Hvis det stemmer at det ikke er sendt ut informasjon – som Slokvik sier – er jeg mildt sagt forbannet på World Athletics. De må kunne greie å sende ut informasjonen om når reglene skal gjelde fra. Det hadde vært artig å vite hvordan disse reglene ble godkjent og hvordan de kom frem til det, sier Sondre Nordstad Moen.

Søkte medisinsk fritak

Samtidig tok forbundet grep for å dobbeltsikre at Nordstad Moen kunne bruke skoen lovlig. De søkte om medisinsk fritak, en såkalt TUE, for Moen.

– Denne TUE´n sendte vi inn tre dager før løpet i Kristiansand. Men vi fikk ikke svar før fredag, og vi har fortsatt ikke fått svar. Det svaret vi fikk fra World Athletics var at de som styrte med dette var i Japan, og ikke tilgjengelige for oss, sier Slokvik.

Søknaden om det medisinske fritaket ble sendt inn, og godkjent av landslagslegen Ove Talsnes.

– En skiløper bytter ikke staver, og en skiskytter bytter ikke gevær så kort tid før en konkurranse Erlend Slokvik, sportssjef Friidrettsforbundet.

– Man kan ikke bytte sko tre dager før et løp. En skiløper bytter ikke stavlengde på så kort før en konkurranse. Og en skiskytter bytter heller ikke gevær på så kort tid, sier Slokvik.

Sportssjefen er mildt sagt overrasket over måten saken er håndtert på av World Athletics.

– Det er en merkelig måte å jobbe på. Det er spesielt at agentene får beskjed om hvordan regelverket skal tolkes på, men ikke vi som er ansvarlige for utøverne. Men ifølge våre lovfolk, så må vi forholde oss til den informasjonen som er sendt til oss direkte, ikke hva andre får.

Kritisk Moen

Sondre Nordstad Moen, som er på vei til Italia, er kritisk til regelverket.

– Det er ingen logikk slik det er nå. Jeg skal selvfølgelig innfinne meg i reglene, men det er merkelig at de får det så travelt med å innføre det midt i en sesong. Min oppgave er å løpe, ikke drive politikk, men denne gangen er det bittert, sier Nordstad Moen.

Den norske friidrettsprofilen var også kritisk før fredagens start.

– Det er kanskje ikke tidspunktet for å ta opp den sko-debatten , men etter min mening så kan man spørre seg om det er noe det panelet har oversett. På så lange løp må man se på distansen. De færreste løper mer enn 10 000 meter med piggsko, sier Nordstad Moen som uansett ikke hadde løpt i noen andre sko fredag kveld.

– Skaderisikoen er for stor med å bruke andre sko. Jeg regner med at skosponsoren min kommer opp med et par nye sko som kan brukes på bane innen fristen. Men det blir nesten litt for dumt om spørsmålet blir om det er pigger, eller ikke under.

– Jeg mener de skoene There Johaug bruke på Bislett ikke er noe fordel å bruke på bane. Det var et par treningsko. Og jeg tror ikke det ga noe fordel tidsmessig, sa Nordstad Moen til TV 2 på torsdag kveld.

Slokvik tror ikke det vil være noen katastrofe for Nordstad Moen om han mister rekorden.

– Nei, det viktigste for Sondre var at han fikk et godt løp. Det gir trygghet, selvtillit, og ro i oppladningen til maraton i London i oktober, sier Slokvik.

PS! I forrige uke ble rekordene til Nordstad Moen på 20 000 meter og 25 000 meter fra Bislett Games formelt godkjent av World Athletics. Da løp Moen med samme type sko som i Kristiansand.