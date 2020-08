Dette gjør du ved mistanke om koronasmitte

Fra onsdag 12. august er det ikke lenger nødvendig med legevurdering for å teste seg for covid-19. Men hva gjør du om du mistenker smitte?

Antallet korona-smittede i Norge fortsetter å øke. Flere steder opplever lokale utbrudd, og i Indre Østfold er det lagt ned forbud mot alle sosiale sammenkomster den neste uken for å få kontroll på smitten.

Mandag opplyste Helsedirektoratet i en pressemelding at kriteriene for å få en koronatest endres. Fra og med onsdag 12. august vil det ikke være nødvendig med vurdering fra lege før du kan testes for smitte.

– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Men hva gjør du, dersom du mistenker å ha covid-19?

Må ringe først

I Oslo kommune foregår testingen på en feberpoliklinikk eller på teststasjonen på Aker sykehus. Men du må ringe koronatelefonen på 21802182 for å lage en avtale.

Presset på koronatelefonenen rundt om kring er imidlertid høyt. I Oslo kommune ble kun 360 av 5300 henvendelser besvart på lørdag.

I løpet av de tre siste dagene er 770 personer blitt koronatestet i Trondheim, og koronatelefonen har mottatt 957 henvendelser i samme periode.

– Det er nå et stort press på koronatelefonen og på legevakten, skriver kommunen i pressemeldingen.

Dersom du ikke får svar kan du også ringe fastlegen som kan rekvirere en test for deg.

Jobber med digital løsning

Smittevernoverlege Frode Hagen sier til TV 2 at det jobbes med en løsning hvor man kan bestille time til testing på kommunens nettside.

– Den er i ferd med å bli klar. I mellomtiden må du ringe for å settes opp til en test. Har du minst ett symptom skal du ringe fastlegen din for å avtale testing, hvis ikke fastlegen er tilgjengelig, kan du ringe koronatelefonen, sier Hagen.

Hvis du har vært i nærkontakt med en med påvist koronasykdom skal du holde deg i karantene, og du blir kontaktet av smitteteamet i din bydel for å avtale test. Da trenger du ikke ringe koronatelefonen.

– Løper så fort vi kan

Helsebyråd i Oslo Robert Steen innrømmer at de ikke var forberedt på det voldsomme hoppet i antall henvendelser til koronatelefonen.

– Det spratt opp til 5000 telefonsamtaler på 48 timer. Da blir vi løpende litt etter. Nå løper vi så fort vi kan for å oppbemanne, og vi prøver også finne elektroniske løsninger hvor man kan booke time på nettet, sier Steen til TV 2.

Dette gjør du ved mistanke om smitte Oslo: Ring koronatelefonen på 21802182. Bergen: Registrer deg på nettet, eller ring koronatelefonen på 55567700 Stavanger: Ring fastlege eller legevakt på 116117. Tromsø: Ring koronatelefonen på 46907899 Trondheim: Ring koronatelefonen på 90509052 Fredrikstad: Ring legevaktens koronatelefon på 69381108 Drammen: Ring legevakten på 116117 Kristiansand: Ring koronatelefonen på 94809041 Bodø: Ring koronatelefonen på 75593310 Ålesund: Ring kommunens testtelefon på 70164060

Helsebyråden fastslår at testkapasiteten er god, og at mye handler om å fjerne flaskehalsen på koronatelefonen.

Smittevernrådgiver Susanne Larssen i Stavanger kommune opplyser til TV 2 at dersom du ikke har fastlege i byen, må du henvende deg til legevakten på telefon 116117 for å avtale test.

– Du kan ikke møte opp på teststasjonen (Stavanger Forum) uten å ringe, sier hun.

Viktig råd

Til tross for at hundrevis har hatt problemer med å komme gjennom på telefon, lover Larssen i Stavanger kommune at alle skal få muligheten til å teste seg om de vil.

– Det skal ikke være et system som hemmer testing, men et system som gjør det enkelt for å komme inn å teste seg, sier smittevernrådgiveren.

Fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell i Trondheim sier at det viktigste rådet til de som mistenker smitte er å holde seg unna folk, frem til man får en test.

– I Trondheim skjer all testbestilling via vår koronatelefon på 90509052, sier Kimbell.

Planlegger oppbemanning

Men i likhet med Oslo har det vært høyt trykk på koronatelefonen i Trondheim de siste dagene. Nå planlegger kommunen for en oppbemanning.

– Vi håper vi får gjort det så raskt som overhodet mulig. Målet er å teste alle som vil, gjerne allerede samme dag, sier hun.

Dersom du ikke kommer gjennom, har kommuneoverlegen et klart råd.

– Da er det viktigste å holde seg unna folk. Blir man alvorlig syk i ventetiden skal man selvfølgelig kontakte lege eller legevakt, sier Kimbell.