Koronarammet kommune med bønn til ungdommen

Indre Østfold opplyser at de har en ukontrollerbar smittesituasjon i kommunen. Siden onsdag i forrige uke, som markerer starten på andre bølge i kommunen, har det blitt oppdaget 70 nye smittetilfeller. Totalt har kommunen hatt 137 bekreftede tilfeller siden pandemien startet.

– Det er jo et urovekkende høyt tall. Hvis man ser på nye tilfeller som ble bekreftet i Norge lørdag, så var halvparten i vår kommune. Det er en kritisk situasjon og derfor har vi gått så drastisk til verks for å få kontroll, sier varaordfører Kathrine Hestø Hansen til TV 2.

Kommunen mener at det er ekstra skummelt at det nå er mange unge mennesker som er smittet.

– Flere unge merker ikke selv at de er syke, men kan allikevel smitte andre. I tillegg har mange barn og unge flere venner og er ofte flinke til å henge med mange på kort tid, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen kommer derfor med en oppfordring til ungdommen.

– Hold dere unna en ukes tid!

De kommer også med en rekke restriksjoner, skrevet for å treffe ungdommen, som ble innført mandag 10. august og som gjelder ut uken.

– Ikke gå på besøk

Kommunen kommer med følgende oppfordring til ungdommen:

VARAORDFØRER: Kathrine Hestø Hansen er varaordfører i Indre Østfold kommune. Foto: Indre Østfold kommune

Du kan ikke gå på besøk til venner, heller ikke til familie utenom de du bor sammen med.

Du som har to foreldre som bor på forskjellig sted kan besøke dem, men ingen andre.

Arrangementer som treninger, fotballturneringer og andre samlinger avlyses. I tillegg er det ikke lov å dra på balløkka, skatebanen, pumptracken, badeplassen, treningssenteret eller andre steder folk pleier å henge. Det er rett og slett ikke lov, skriver kommunen.

Det er heller ikke lov til å arrangere eller delta på fester.

Hør på de voksne hjemme, vask hendene og tenk på de som er syke og gamle som kan bli smittet, selv om dere ikke føler at dere er syke. Det er faktisk snakk om liv og død, minner kommunen.

Bruker sosiale medier

– De unge er en viktig del av befolkningen og dette er en dugnad som alle innbyggerne i alle aldergrupper må være med på. I tillegg er det nok en del barn og unge som er urolige. Derfor ønsker vi å informere de så godt som mulig om hva de kan gjøre og ikke, sier Kathrine Hestø Hansen.

Varaordføreren forteller at kommunen har tatt i bruk sosiale medier for å nå ut til ungdommen.

– Vi har en kanal som heter «Indre Østfold ung» på Facebook for unge mellom 13 og 18 år. Der produseres informasjonen for og av ungdom. I tillegg har vi en Instagram- og en Tiktok-profil, sier Hestø Hansen.

Ukontrollerbar smittesituasjon

Det ble bekreftet 65 smittetilfeller knyttet til første bølge i kommunen, som varte cirka frem til juni. Andre bølge startet onsdag i forrige uke, og siden har 70 personer blitt smittet.

– Smittesituasjonen i Indre Østfold kommune er nå mer alvorlig enn det vi tidligere har sett under koronapandemien. Vi har nå en ukontrollerbar smittesituasjon i kommunen, skriver de i en pressemelding.

I forrige uke så kommunen en fellesnevner mellom utenlandsopphold og lokal spredning under festlige aktiviteter.

– Gjennom smitteoppsporingen de siste dager ser vi nå at smitten nå brer seg i alle former for sosiale treffpunkter. De smittede er fortsatt i hovedsak unge mennesker med mange sosiale kontaktflater, skriver kommunen.

Mange har ikke symptomer

I Indre Østfold har flere av de smittede svært beskjedne eller ikke symptomer i det hele tatt. Det innebærer mulighet for smitte over alt der hvor folk ferdes, det være seg på jobb, på fest, under ulike fritidsaktiviteter, på treningssenter og alle øvrige sosiale treffpunkter.

På bakgrunn av den ukontrollerte smittesituasjonen kommunen står i, innførte de en rekke strakstiltak for å stoppe smittespredningen. I en pressemelding søndag opplyste kommunen at de blant annet stenger SFO og barnehager som følge av smittesituasjonen.

Kommunen opplever at nedstengningen blir godt mottatt av innbyggerne.

– Vi har 45.000 innbyggere, så det er ulike reaksjoner. Personlig har jeg kun opplevd positive tilbakemeldinger. De setter pris på at vi tar grep og at vi er tydelige. Min oppleveløse er at det er en stor vilje til å dra denne dugnaden i havn, sier varaordføreren.

Indre Østfold vil gjøre en vurdering i slutten av uken om det er nødvendig å forlenge tiltakene.

– Vi gjør nå alt for at ikke flere skal bli syke og at ting kan bli normalt så fort som mulig igjen. Jo flinkere vi er til å følge reglene, jo større sjanse har vi for at ting går bra igjen, skriver kommunen.

Indre Østfold kommune opplyste først til TV 2 at de hadde bekreftet 72 smittetilfeller den siste uken. Senere informerte de om at det korrekte tallet er 70. De resterende to tilfellene er hjemmehørende i en annen kommune.