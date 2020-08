Fra å være et bitte lite nisjemerke i Norge, har Jaguar de siste årene hatt en skikkelig salgsopptur. Årsaken er elektrisk og heter I-Pace. Kombinasjonen elbil og SUV har hentet tusenvis av nye kunder til merket, kunder som neppe noen gang tidligere har vurdert en bil fra Jaguar.

De øvrige modellene deres havner solid i skyggen av I-Pace, men Jaguar har mer å by på enn bare elbil.

En av dem er coupéen og cabrioleten F-Type. Dette er modellen som viderefører stolte sportsbiltradisjoner. Og når Jaguar de siste årene har breddet seg med stasjonsvogn, SUV-er og elbil, blir den en ekstra viktig.

F-Type kom helt tilbake i 2013. Normalt sett skulle det betydd ny modell nå, men et svært begrenset totalmarked, gjør at Jaguar ikke forhaster seg med det. I stedet har de gitt den en større facelift.

Fronten er virkelig helt ny, det gjør nok også at mange vil kunne tro at det er snakk om ny generasjon av F-Type her. Men det er det altså ikke.

Hva er nytt?

Forfra har Jaguar-designerne virkelig dratt på. Fronten er nemlig helt ny, med smale og skarpe lykter. Som det gjerne er med facelifter, ser det litt uvant ut i starten. Men det skal ikke mye tilvenning til før dette sitter.

Bak er det mindre endringer, blant annet på lyktene. LED er på plass, sammen med dynamiske blinklys.

Slik så fronten ut før facelift. Her har det altså skjedd mye!

Også innvendig er det småting. Vi snakker litt større skjerm i midtkonsollen. Designerne har ryddet bort noen knapper (men langt fra alle) og selve instrumentpanelet er digitalt. Det ser fresht og ganske moderne ut, men kanskje litt mindre sporty enn noen vil forvente. Jaguar har valgt en ganske moderat linje her, men håndtaket integrert i midtkonsollen (for passasjeren) er en morsom detalj. Det kan nok også komme godt med!

I forbindelse med faceliften har V6-motoren på 3 liter forsvunnet ut. Nå er det enten 2-liter med 300 hestekrefter eller 5-liters V8 med 450 og 575 hestekrefter som gjelder. Testbilen har førstnevnte som nok også helt klart blir mest "vanlige" motorisering på denne bilen.

Toseters cabriolet, det blir sjelden feil!

Hva er styrker og svakheter?

2-liters, 4-sylindret motor høres kanskje ikke så voldsomt gromt ut i en bil som dette, og superbilprestasjoner får du ikke. 0-100 km/t tar 5,7 sekunder. Det betyr at du fort kan bli frakjørt av biler som ser langt mindre sporty ut enn F-Type.

Noen vil nok savne mer krefter, mens samtidig kler denne motoren bilen veldig godt. Det går på alt fra lyd, til repons og trøkk fra 2.000 omdreininger. Du merker veldig fort at Jaguar-ingeniørene kan ett og annet om kjøreegenskaper. Det er en utrolig fin balanse i den lille bilen. Det har du også veldig mye glede av i lavere hastigheter. Finn deg en svingete landevei og prøv. Det er ikke veldig mye på fire hjul som gir mer moro enn dette!

Selvfølgelig har den flere kjøreprogram. Du kan cruise pent og komfortabelt avgårde, eller du kan sette den i Dynamic og ha girkassen i "Sport". Da utnytter du motoren maksimalt. Komforten er det uansett ikke noe å si på.

F-Type fikk forresten litt kritikk for manglende styrefølelse da den kom. Nå har Jaguar strammet opp litt her. Dette kjennes helt passe tungt og presist, og understreker det resten av det bilen har å by på.

Bagasjerommet har helt tydelig ikke vært veldig høyt prioritert underveis her.

Pluss også for svært gode seter. Det som ofte er utfordringen med cabrioleter, er å komme lavt nok ned i bilen, for å unngå altfor mye vindsus. F-Type er en lav bil, men her har Jaguar vært gode på å få til bra sitteposisjon. Med setet i nederste posisjon, sitter jeg på 1,83 meter godt.

Bagasjerommet er av typen "det får bli som det blir". Taket stjeler naturligvis plass og design har trumfet praktiske hensyn. Dermed står vi igjen med såpass lite som 196 liter. Men pakker du smart, får du med deg endel på tur.

Og så kommer vi naturligvis ikke utenom designet. Her har Jaguar egentlig laget seg en liten nisje for seg selv. Bilen er gjennomført sporty og lekker, samtidig som den ikke er spesielt utagerende. De som synes italiensk superbil blir for vulgært eller frykter "dørvakt-stempelet" hvis de velger tysk sportsbil, er trygge her. F-Type er et entusiastvalg.

Lekkert interiør, men Jaguar kunne dratt på mer i sportslig retning her.

Hva koster den?

F-Type cabriolet starter på 984.950 kroner. Testbilen heter R-Dynamic og har startpris på 1.035.950 kroner. Det er ikke akkurat billig, og du kan få mer motor og mer krefter til lavere pris hos andre merker. Men her er det totalpakken som teller. Der scorer F-Type fortsatt høyt.

Hvem er konkurrentene?

Det har blitt langt færre cabrioleter på markedet de siste årene. BMW Z4 er nærliggende som konkurrent her. Går du for den, kan du også spare mye penger. Med 197 hestekrefter, starter den på 520.200 kroner. Toppmodellen M40i har 340 hk, startpris her er på 830.100 kroner.

Porsche 718 Boxster koster fra 809.000 til 1.119.000 kroner. Mercedes SL er på sin side betydelig dyrere enn F-Type, den starter på 1,3 millioner kroner.

En skikkelig outsider? Da kan du jo ta en titt på Mini cabriolet. I John Cooper Works-utgave har den 231 hestekrefter og koster fra 552.351 kroner.

Finn deg en svingete vei - da ligger det an til mye moro med denne bilen!

Vil naboen bli imponert?

Ja, det er det veldig gode muligheter for! Denne bilen pynter opp ethvert nabolag. Samtidig tror vi du slipper misunnelses-faktoren endel av konkurrentene vil gi deg. Slik sett er F-Type ganske "uskyldig", selv om den altså fort koster over en million kroner.

Naboen vil neppe tro hva du har betalt for denne

Den gjør seg ikke bort med taket på heller, her har designerne gjort en god jobb.

...og hva er konklusjonen?

Som du sikkert har skjønt nå: F-Type er neppe bilen du velger ut fra rene fornuftshensyn. Dette er en bil for spesielt interesserte, gjerne over snittet anglofile.

Det finnes mange biler som er raskere enn testbilen, de kan også koste en god del mindre. Det du får her er fine kjøreegenskaper og en god dose "må ha"-faktor. Designet gjør at du smiler hver gang du ser den. Og så er det lite som slår å kjøre med taket nede, på fine sommerdager. Da får du virkelig glede av alt som bor i denne bilen.

Som vi skrev om F-Type da vi kjørte den med V6-motor på 400 hestekrefter: Det er noe med kombinasjonen av designet, kjøreegenskapene og merkevaren Jaguar som gjør denne bilen så bra. Dette er både smoking og boksehansker, elegant og rått på samme tid.

Råskapen blir litt tonet ned med denne motoren, men likevel er F-Type fortsatt en bil som appellerer sterkt til alle med et snev av bilinteresse.

Bjørn knipset F-Type på test i Ålesund

I Norge er det elektriske I-Pace som gjelder for Jaguar. Dermed havner de øvrige modellene litt i skyggen.

JAGUAR F-TYPE CABRIOLET Modell: 2,0 R-Dynamic aut. Motor: 2-liter bensin Effekt: 300 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 5,7 sek. Toppfart: 260 km/t Forbruk: 0,77 l/mil Lengde/bredde/høyde: 447/192/130 cm. Bagasjerom: 196 liter Pris: Fra 1.035.950 kroner.

