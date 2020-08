Noen ganger handler det om å følge drømmen sin, satse litt og følge lidenskapen. Akkurat det har Ståle Pettersen gjort til gangs, sammen med kollegene sine i bilbutikken Carfreaks på Løten.

Siden oppstarten i mai har gutta allerede solgt over 50 biler. Nesten alle er amerikanske entusiastbiler.

– Det har gått over all forventning. Vi hadde ikke sett for oss en slik respons, men det er selvsagt veldig moro å bidra til flere amerikanske morobiler på norske veier, forteller Ståle, som er deleier i den nye entusiastbil-butikken på Løten.

Ble lei av hverdagsbilene

Med på eiersiden er også Arild Austgarden i Norway Delivery. Han har importert biler fra USA siden tidlig 90-tall, og har god kjennskap til akkurat det.

– Fellesnevneren er at vi alle har en stor lidenskap for amerikanske biler. Jeg har jobbet med bruktbil-salg tidligere. Jaget etter å selge store antall hverdagsbiler begynte rett og slett å bli litt slitsomt. Nå er hverdagen snudd helt opp ned. Godt over 90 prosent av salget så langt har vært morobiler med stor entusiastfaktor, sier Ståle.

Han legger til at bilen de har solgt mest av faktisk er Chevrolet Corvette, fulgt av Camaro og Ford Mustang.

– Spennvidden er stor. Vi har solgt alt fra gamle 50-talls Chevroleter, til nyere biler fra 90-tallet.

– Vi trenger flere amerikanske biler på norske veier

Utvalget er stort. Vi finner blant annet denne utenfor lokalene på Løten: En 1950-modell Buick Eight Special Sedanette.

Kunder fra hele landet

Ståle poengterer at mottakelsen av den nye butikken, som nesten utelukkende selger gamle amerikanere, har vært fantastisk.

Legg merke ti godbiten i midten: En Lancia Delta Intergrale.

– Med fremveksten av elbiler og etter min mening, en stadig kjedeligere bilpark, er det moro å se at interessen for skikkelige grombiler også er til stede.

Vi har solgt biler til kunder i hele landet, så dette lover godt!

– Hva er den villeste bilen dere har levert?

– Det mye forskjellig. Men en litt overkill trimma Ford Mustang Mach 1 fra 1969, står nok høyt oppe på listen. Den gikk for 500.000 kroner, og er en helt spinnvill bil, avslutter entusiasten.

