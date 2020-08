TV 2-måling: Rødgrønt flertall - men folket tror ikke Støre blir statsminister

De borgerlige partiene er ikke i nærheten av et flertall, men bare 1 av 3 tror at Jonas Gahr Støre blir statsminister. – Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister, sier Støre.

Arbeiderpartiet er vinneren på målingen som Kantar har gjennomført for TV 2.

Partiet går frem 4,6 prosentpoeng fra juli-målingen og får 25,4 prosent. Dermed er de landets største parti på denne målingen.

– Det er mye høyere tall enn sist, så jeg håper vi er på vei oppover. Jeg tror det gjenspeiler at Arbeiderpartiet får tillit fordi vi har stått på for landet i denne usikre tiden. Og dette med at vi er tryggere sammen når vi løser de store oppgavene, det tror jeg folk kjenner på i en utrygg tid, sier Støre til TV 2.

– Er 25,4 prosent et resultat du ville vært fornøyd med i 2021?

– Jeg har større ambisjoner enn det, men det er motiverende å få et løft etter at vi gikk mye ned sist. Ambisjonene er større og skal vi få et skifte trenger vi et sterkere Arbeiderpartiet til å lede det. Vi vil høyere, men jeg setter ikke et tall, sier Ap-lederen.

Et valgresultat på 25,4 prosent vil være under valgresultat på 27,4 prosent i 2017.

Høyre og statsminister Erna Solberg går tilbake 2,7 prosentpoeng til 25 prosent.

– Jeg tenker at det er bra resultat. 25 prosent er det vi fikk i 2017-valget og la grunnlag for at vi sitter i regjering, men det er klart at vi skal ha et bredere borgerlig samarbeid som må løfte seg totalt sett, sier Solberg til TV 2.

– Med en gang både KrF og Venstre kommer over sperregrensen og Frp gjør et bredere innhogg i velgermassen, så er vi der. Det er det fullt mulig å gjøre. Før valget i 2017 lå vi ikke nærmere å bli gjenvalgt før folk virkelig begynte å tenke seg om de ville ha alternativet som fremstod eller en borgerlig regjering som skaper mer og inkluderer flere i arbeidslivet, sier statsminister.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum får 15 prosent, og går frem 2,3 prosentpoeng fra juli.

Sammen med SV får Senterpartiet og Arbeiderpartiet 86 mandater, hvis dette hadde vært valgresultatet.

De borgerlige partiene er ikke i nærheten av flertall med 67 mandater. Det kreves 85 mandater for å danne flertall.



Venstre er med 2,3 prosent under sperregrensen for sjette gang på rad og Fremskrittspartiet får 9,4 prosent. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra juli-målingen og partier er på nivået de hadde før de gikk ut av regjering.

Likevel tror de samme respondentene i TV 2s måling at Erna Solberg får fortsette som statsminister.

3 av 10 tror Støre blir statsminister

Bare 32 prosent med en mening tror at Støre blir statsminister. 61 prosent tror Erna Solberg får styre landet i nye fire år, mens syv prosent tror en annen kandidat blir statsminister etter 2021.

Det er en klar svekkelse av Støre siden forrige statsministermåling. Den ble tatt opp i februar. Da hadde Støre en knapp ledelse på Solberg i TV 2s statsministermåling.

I februar trodde 45,5 prosent på Jonas Gahr Støre, mens 41,7 svarte Erna Solberg. Hele 12,9 prosent av de spurte med mening svarte en annen en de to.

Støre svarer slik på spørsmålet om hva han tror er årsaken:

– Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister. Hun har vært med å lede landet i syv år og jeg tror alle ledere som står i det får betalt for. Det ser man i andre land uavhengig av partifarge, men det er partier man velger. Jeg leder det partiet som er størst på målingene og vi skal bli et godt lag til å gjøre det vi kan for å få flertall, sier Ap-lederen.

– Men hva tror du det er et uttrykk for at partiet går frem, mens bare 3 av 10 tror du blir statsminister?

– Nei, jeg skal ikke tolke på det.

– Du gjør deg vel noen tanker?

– Ja, men tanken er at det er Arbeiderpartiet folk skal velge. Så har tallene om dette ligget stabilt over en tid, at Arbeiderpartiet har et løft på målingen gleder meg mest, sier Støre.

Solberg er glad for tallene i statsministermålingen og setter pris på at Støre synes hun gjør en god jobb.

– Det er hyggelig og han står fritt til å stemme på Høyre eller et annet borgerlig parti for å fortsatt ha meg som statsminister, sier Solberg.

Dyster spådom fra egne velgere

Tar vi med andelen som svarer «vet ikke», tror bare 4 av 10 Ap-velgere at Støre blir statsminister. Over 2 av 10 Ap-velgere tror Erna Solberg får fortsette, mens 32,5 prosent svarer vet ikke.

Til sammenlikning har Høyre-velgerne langt mer tro på at deres leder blir gjenvalgt. Hele 8 av 10 svarer at de tror Erna Solberg får fortsette, bare syv prosent tror at Støre overtar makten på Statsministerens kontor.

Andelen SV-velgere som tror på Støre på august-målingen er høyere enn andelen Ap-velgere.

Sp-velgerne er delt

Blant Senterpartiets velgere er de delt i spørsmålet om hvem de tror blir statsminister. 41 prosent tror Solberg blir statsminister, og 45 prosent tror Støre blir statsminister.

Men partileder Trygve Slagsvold Vedum ordknapp om statsministerspørsmålet.

– Det spillet der skal vi la ligge. Vi skal sørge for at det er politi, ambulanse, skole og gode nærmiljøer i hele Norge og så blir det nok sirkus rundt personer på andre arenaer. Det skal ikke jeg bidra til, sier Vedum, og legger til:

– Poenget er at det handler om saker. Den persondebatten er ødeleggende for politikken, mener Vedum.

Fakta om partibarometeret Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 980 personer 4. - 7.august. 76,7 prosent oppga preferanse. Kantars partibarometer for TV2 gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017 og endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er justert for det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg. Det betyr at Oslo får 1 mandat ekstra, Akershus får 2 mandater ekstra, mens Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister et mandat hver.