Ambulanse under utrykning involvert i trafikkulykke

Politiet meldte først om at en ambulanse under utrykning ble påkjørt bakfra på E39 rett etter klokken 10 mandag.

– To andre biler er involvert i ulykken. En eldre fører får tilsyn av ambulanse. I den andre bilen var det to voksne og to barn, som fremstår uskadd. Ambulansen var under utrykning og måtte kjøre videre fordi den hadde en pasient med seg, sa operasjonsleder Jøren Solheim.

Politiet var på stedet og trafikken ble omdirigert.

– Ambulansen var under utrykning og ble påkjørt bakfra. Hvordan kunne det skje?

– Det er det vi må finne ut av nå. Det er ingenting som er rart lenger i trafikken, sa Solheim.

Senere oppdaterte politiet hendelsesforløpet på Twitter.

– Påkjørsel bakfra var ikke inn i ambulansen, men i bil i motgående kjøreretning og deretter inn i siden på ambulansen, skriver politiet.

Politiet oppretter sak. Ingen kom til skade i ulykken.