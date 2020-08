Liverpool kjøpte forsvarsspiller

Liverpool bekrefter at de har kjøpt Kostas Tsimikas fra Olympiakos. Den greske venstrebacken har skrevet under på en langtidskontrakt.

– Jeg er veldig glad og stolt over å være her. Etter min mening er det den største klubben i verden, sier Tsimikas til Liverpools nettsteder.

Welcome to Liverpool, Kostas Tsimikas! 🔴✍️ — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 10, 2020

Ifølge greske Sportime betaler Premier League-mesterne 175 millioner kroner for Tsimikas, som blir klubbens første kjøp før neste sesong.

Tsimikas er trolig tiltenkt en rolle Andy Robertsons utfordrer på venstrebacken. Liverpool ble sterkt koblet til Jamal Lewis hos Norwich og engelske aviser meldte om et bud på 140 millioner kroner, men Norwich skal ha nektet å gå med på noen bud under 235 millioner kroner.

Norwich-avslaget skal ha fått Liverpool til å vende blikket mot Hellas og Pireus. Tsimikas har spilt 86 kamper og slått tolv målgivende pasninger for Olympiakos. I løpet av tiden i den greske storklubben har han vært utlånt til både danske Esbjerg og nederlandske Willem II.

Tsimikas står med tre landskamper for Hellas siden debuten i 2018.

På grunn av koronakrisen er det ventet å bli et rolig overgangsvindu for Liverpool. Manager Jürgen Klopp har flere ganger uttalt at de fremdeles ikke vet de fulle økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

Liverpool har i sommer solgt Dejan Lovren til Zenit St. Petersburg. I tillegg har Nathaniel Clyne og Adam Lallana gått ut av kontraktene.