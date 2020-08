Slik endte brødrenes fisketur

Bodø (TV 2) : To brødre på fisketur utenfor Bodø hadde glemt at det er stor forskjell på flo og fjære i Nord-Norge.

Søndag morgen, ikke langt fra Kløkstad småbåthavn på nordsiden av Bodø, er to brødre på ferie i ferd med å gjøre seg klar for en aldri så liten fisketur.

De er i Nord-Norge for aller første gang og har med seg to biler, campingvogn og henger med båt.

– Rundt klokken 09 på morgenen rygget de bilen og henger ned i fjæra. Her mente de to at det tydeligvis var trygt og fint å stå med bilen og hengeren, forteller May-Britt Sivertsen.

Trygt var det ikke. For timene gikk og sakte med sikkert kom floa og vannet sigende innover land og opp mot stranden der bilen og hengeren stod.

De to, som fortsatt var ute på havet, ante selvfølgelig ingen om hva som var i ferd med å skje.

KOMISK: Slik ser den noe spesielle parkeringen ut fra land Foto: May-Britt Sivertsen

Ut på dagen ble May-Britt Sivertsen oppringt og gjort oppmerksom på at bilen og hengeren stod under vann, men hun ante verken hvor eller hvem bilen tilhørte.

Ante ingen ting

Først rundt klokken 19.30 søndag kveld kom de to på land og fikk seg litt av et sjokk da det fant bilen og hengeren delvis under vann

Sivertsen dro ned for å snakke med de.

– Det fortalte at det var brødre i 50-årene og bodde i Telemark og at de var i Nord-Norge for aller første gang. De viste ikke at det var så stor forskjell på flo og fjære, forteller Sivertsen lattermild.

– De tok det utrolig fint til tross for at motoren på bilen har vært under saltvann i flere timer, forteller hun.

Tok tabben med et smil

Sivertsen fikk organisert hjelp blant lokalbefolkningen på Skaug utenfor Bodø.

– Det kom en kar med traktor som fikk dratt opp både bil, henger og båt, forteller hun.

– Syns du synd på de?

– Ja, selvfølgelig, men det var ikke alle som syns det. Det er mange her på Skaug utenfor Bodø som har dratt på smilebåndet, sier May-Britt Sivertsen.

Hun er glad for at det to brødrene tok det hele relativt sporty.

– De var to trivelige karer som tok det med et smil. De sa at de nå vurderte å skru motoren fra hverandre før de dro videre på ferie, forteller hun.