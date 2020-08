64 har testet positivt på korona etter Roald Amundsen-seilaser

Mandag kveld ble to nye personer registrert som koronasmittede i Sandnes kommune.

Begge er i 70-årene og har tidligere i sommer vært på tur med Hurtigruten. Kommuneoverlege Hans Petter Torvik bekrefter til TV 2 at de to ble smittet etter seilas med MS «Roald Amundsen».

Totalt har 41 ansatte og 23 passasjerer testet positivt på koronaviruset etter seilasene med skipet Roald Amundsen mellom 17. og 31. juli.

Politiet kartlegger kommunikasjonsflyten i selskapet, og jakter på elektroniske spor i saken.

– Vi har innhentet digital kommunikasjon fra Hurtigruten, og tatt beslag som Hurtigruten har lagret i sine systemer, sier påtaleansvarlig Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt til TV 2.

Beslaget, som er frivillig overlevert fra Hurtigrutens servere, skal bidra til å kartlegge kommunikasjonsflyten, sier hun.

– Det kan belyse om Hurtigruten hadde grunn til å iverksette tiltak før de la til kai, sier påtaleansvarlig Ellingsen om databeslaget.

Det gjenstår en del avhør, og politiet etterforsker også om Hurtigruten eller enkeltpersoner om bord på fartøyet har brutt regler om karanteneplikt.

– Vi har klart å få et godt bilde av de faktiske forhold, sier Lisa-Mari Ellingsen til TV 2.

Sjøfartsdirektoratet, som gransker Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet, opplyste mandag at de undersøker om sikkerhetsvurderinger ble gjort i forkant og om beredskapsplanene ble fulgt.

– Vi fikk dokumentasjon inn på fredag og har startet arbeidet med å gå gjennom dette, sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til TV 2.

Natt til mandag ble en ansatt fra MS «Roald Amundsen» lagt inn på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Trondheim kommune opplyste mandag at en hurtigrutepassasjer, en person i 50-årene, var bekreftet smittet.

Lørdag kveld ble ytterligere to koronasmittede besetningsmedlemmer fra hurtigruteskipet innlagt.

Ville hemmeligholde

To dager før smitteutbruddet ble offentlig kjent, hadde Hadsel kommune gitt klar beskjed om at en person trolig hadde blitt smittet om bord. Men Hurtigruten ønsket ikke at dette skulle komme ut.

Onsdag ettermiddag 29. juli ble Folkehelseinstituttet (FHI) varslet av smittevernlegen i Hadsel kommune om en person som sannsynligvis var blitt smittet under reise på hurtigruteskip.

– Det er ikke klart hvor og når pasienten er smittet. Gitt inkubasjonstider og smittesituasjon i hjemkommune er det sannsynlig at smitten har skjedd enten på MS «Trollfjord» eller på MS «Roald Amundsen», skrev smittevernlege Martin Larsen Drageset i en epost klokken 13.59.

Da FHI kontaktet skipslegen rundt klokken 17, påpekte FHI at «dette mest sannsynlig vil lekke til media og at Hurtigruten må ha en plan for kommunikasjon når media tar kontakt.»

En fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet ble orientert om morgenen torsdag 30. juli av ekspedisjonslederen på MS «Roald Amundsen»:

«Hos oss gikk reveljen når vi fikk vite det i går. XX hadde spist alle måltider om bord sammen med XX. Jobbet i kohort sammen med XX. De har fulgt opp fremover ekstra av vår norske lege om bord, ingen symptomer. De får ikke spise eller omgås resten av crewet i 10 dager.»

Smittede i taxi

Da MS «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø dagen etter, 31. juli, gikk intetanende passasjerer i land og ut i gatene i Tromsø.

De reiste med kollektivtransport hjem og spiste på restauranter.

Tekstmeldinger som TV 2 har fått innsyn i, viser at ekspedisjonslederen gikk i land og var sammen med de smittede på sykehuset i Tromsø. De reiste med taxi til sykehuset.

Ifølge Steinar Nilsen i Tromsø Taxi vurderes det et økonomisk krav mot Hurtigruten. Totalt er 12 sjåfører i karantene.

– Passasjerene kom med munnbind og hadde hansker på seg. Passasjerene følte seg dårlig og da gikk alarmklokkene hos sjåføren, sier Nilsen til TV 2.

Bare minutter etter at de smittede besetningsmedlemmene ankom sykehuset, ble kommunen varslet om et mulig koronautbrudd.

FRUSTRERT: Skipskapteinen på MS «Roald Amundsen» hadde kontakt med overlege Siri Hauge på FHI. Foto: Skjermdump

Selv om konsernsjef Daniel Skjeldam overfor iTromsø har hevdet at de ikke hadde mistanke om smitte, var mannskap satt i karantene dagen før passasjerene ble varslet.

Skipskapteinen var innstilt på å varsle, og uttrykte frustrasjon over at det tok så lang tid å varsle.

Fredag kveld 31. juli ble smitteutbruddet offentlig kjent.

Overlege Hauges kontakt med Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef i Hurtigruten, om kvelden 31. juli. Foto: Skjermdump

Da opplyste Folkehelseinstituttet at passasjerer som hadde vært på seilasene med skipet 17. til 24. juli og 25. til 31. juli, måtte i karantene.

Hurtigruten opplyste i en pressemelding at etter det de kjente til, hadde ingen passasjerer hatt symptomer på covid-19 eller annen sykdom.

Vanskelig dialog

Øyvind Benjaminsen, fungerende leder for koronasenteret i Tromsø kommune, har sagt til TV 2 at dialogen med Hurtigrutens leger har vært tidvis vanskelig.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen opplyste torsdag at legene var fritatt sine arbeidsoppgaver.

– Vi har ikke fått til det samarbeidet som er nødvendig for forsvarlig ivaretakelse av besetningen om bord, sa Kristoffersen.

Tromsø kommune overtok torsdag det medisinske ansvaret for mannskapet om bord i skipet, og alle ble testet på nytt.

Fredag opplyste konsernsjef Daniel Skjeldam at konserndirektør Bent Martini fratrer mens selskapet granskes.