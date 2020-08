Leder for representantskapet, Julie Brodtkorb, med krass kritikk av sentralbanksjefen i usedvanlig høring.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kan vente seg skarpe spørsmål når han møter til åpen høring hos Stortingets finanskomité i dag, om ansettelsen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef.

Bakgrunnen for høringen er et usedvanlig skarpt brev sendt fra Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, om ansettelsesprosessen.

På høringen stiller først lederen for representantskapet, Julie Brodtkorb. Det er representantskapets kvasse brev til Stortinget som er utgangspunktet for høringen.

– Vi har konstatert at det har vært brudd på retningslinjer, lover og regler, sier Brodtkorb til Finanskomiteen.

Brodtkorb delte også med komiteen at hun så sent som 21.30 i går kveld, personlig mottok nye dokumenter fra Norges Bank om Tangen-saken.Men representantskapet er et kollegium så er disse dokumentene sett bort fra, forklarer Brodtkorb.

– Vi merker oss også at dette er dokumenter som er datert 25.juni, men at vi ikke mottar disse før dagen før denne høringen, sier Brodtkorb.

Først 13.20 skal Olsen i ilden, som leder av Norges Banks hovedstyre. Det er de som har ansvar for å ansette ny oljefondsjef.

Vil til bunns

Arbeiderpartiets Hadia Tajik er saksordfører høringen. Hun har tidligere sagt til TV 2 at hun vil til bunns i:

Har Nicolai Tangen fått en særbehandling i forbindelse med ansettelsesprosessen?

Gjenstår det interessekonflikter mellom Tangens økonomi og forvaltningen av Oljefondet?

Og styrker det eller svekker det Oljefondets omdømme å ha en sjef som selv har investeringer i skatteparadiser?

Hadia Tajik (Ap) mener det er avgjørende for tilliten til Oljefondet å komme til bunns i om Tangen har fått særbehandling av Norges Bank. Frp-leder Siv Jensen derimot ikke ser helt hensikten med høringen.

– Jeg skjønner ikke helt poenget med å ha en slik høring nå, sier Jensen til TV 2.

Hun påpeker at Stortinget har lite de skulle ha sagt når det gjelder ansettelsen av Tangen.

– Stortinget har jo ikke så mange virkemidler heller. Ansettelsen av oljefondsjef er en oppgave som er delegert til sentralbanken, og det har Stortinget godkjent, sier Frp-lederen.

Sender ballen til Sanner

Også Tajik er tydelig på at Stortinget ikke på noen måte kan avsette Tangen som oljefondsjef.

– Vi skal ta stilling til om ansettelsesprosessen har vært tillitsvekkende, og etter det er det regjeringen sitt ansvar å sørge for at en institusjon som Norges Bank og Oljefondet har den tilliten de trenger, sier hun, og sender med det ballen videre til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Også SVs medlem i komiteen Kari Elisabeth Kaski og Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener det blir opp til Sanner å sikre at forvaltningen av Oljefondet har den nødvendige tilliten. Frps Hans Andreas Limi derimot advarer mot «politisk spill» fra stortingspolitikerne.

Hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalteren av Norges pensjonsformue, Oljefondet. Han skal tiltre i stillingen 1. september.

Luksusseminar og skatteparadis

Men i vår har det stormet kraftig rundt 53-åringen. Både på grunn av VGs avsløring av mangemilliardærens luksusseminar, og på grunn av at flere AKO-fond har vært registret i skatteparadis.

Da ansettelsen ble vedtatt, godtok Norges Bank at han som leder av oljefondet kan beholde en eierandel i forvaltningsselskapet Ako Capital og betydelige investeringer i utlandet. Sentralbanken forutsatte at Tangen trer ut av alle verv og roller i Ako og tilknyttede selskaper og ikke lenger har kontroll over Akos forvaltning. Det er det en såkalt «tillitsmann» som skal gjøre.

Representantskapet mener at det kan bli et vedvarende problem at det kan være potensielle interessekonflikter mellom Tangens eierinteresser og investeringene til Oljefondet.

Norges Bank mener de har løst denne utfordringen i ansettelsesavtalen til Tangen, mens representantskapet mener risikoen for interessekonflikt fortsatt er der.

Samtidig kritiseres Norges Bank også for mangel på åpenhet i søknadsprosessen, noe også Olsen har tatt selvkritikk på.