Sisteplass, én seier og sju poeng på 13 kamper og 40 (!) baklengsmål.

Det er de brutale tallene etter en svak start i Eliteserien for Aalesund.

– Det er kritisk. Det er fryktelig kritisk for Aalesund, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i FotballXtra-studio.

Søndag kveld ble det bare ett poeng mot Viking på hjemmebane etter at Niklas Castro reddet 2-2 ti minutter før slutt.

– Ja, jeg gjør jo selvfølgelig det, svarer Aalesund-trener Lars Bohinen på TV 2s spørsmål om han kjenner på presset.

– Vi er i resultatbusinessen her. Jeg vet jo hvordan mekanismen er, men jeg føler ikke så mye på det, jeg føler ikke så mye rundt det. Det er så enkelt at enten er du trener, eller så er du ikke trener. Det lever jeg egentlig ganske fint med. Det er et valg du tar når du blir trener, at det kan være en mulighet. Så jobber vi steinhardt for å unngå å være i en sånn situasjon. Men akkurat nå så er vi det, fortsetter Bohinen.

Skjebnekamper for Bohinen

På spørsmål om hvordan han skal snu trenden, svarer Lars Bohinen at «vi må trene mer».

– Det er så enkelt?

– Ja, hva annet skal en gjøre, da, sier han og trekker på skuldrene.

I FotballXtra-studio før søndagens runde var Jesper Mathisen, Ole Martin Årst og Erik Huseklepp sikre på at Bohinen ville få sparken med tap for Viking.

– Nå er jeg mer usikker på hva de gjør, men de må se bak resultatet. De har helt sinnssykt mange baklengsmål. Da må faktisk styret til Aalesund ta vurderingen om Bohinen klarer å snu det eller om de må få inn friskt blod, sier Huseklepp.

– Nå venter Rosenborg borte, hjemme mot Haugesund og så Start borte. De to siste der blir dommedag for Bohinen. Jeg tror ikke de gjør noe etter uavgjort og skade på Peter Orry Larsen. Nå tror jeg Bohinen får to-tre uker til å få skikk på dette laget. Blir det ikke mer poeng i august og de ikke begynner å vinne kamper, må de bare gjøre noe. Da er han ferdig, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er trepoengere som betyr noe. De klamret seg til ett poeng her, men det utgjort lite i starten. Jeg er spent på hva som skjer i Aalesund, om de tør å gjøre noe for å få en endring. Kunne det vært lettere å ta grep med tap? Det er verre med uavgjort, sier Ole Martin Årst.

– Nytter ikke å holde på sånn

Aalesund-forsvaret har måttet tåle mye kritikk denne sesongen. Mot Viking ble det to nye baklengsmål for sunnmøringene.

– Nå er det den ellevte kampen de har sluppet inn to mål eller flere. Det betyr at Aalesund stort sett må score minimum tre mål for å vinne kamper. Det er utrolig vanskelig, og sånn kan det ikke holde på videre, sier Huseklepp.

– Bohinen vet hva han bør gjøre på treningsfeltet, og det er å tette igjen forsvaret, for det nytter ikke å holde på sånn som dette, sier Årst.

Bohinen har for lengst adressert problemet.

– Hva annet kan man gjøre enn å trene på det, eventuelt også forsterke seg i de leddene hvor vi føler at vi må bli bedre defensivt. Det er liksom ikke noe annet å holde på med i fotballen enn å øve og forsterke deg, sier han.

Aalesund rykket opp fra Obos-ligaen med kun ett tap forrige sesong.