Isabel Raad AS har økt inntektene med over 900 prosent på tre år

Isabel Raad AS ble stiftet i 2016, og i dette årsregnskapet var selskapet registrert med en inntekt på 309.209 kroner.

I 2019 står selskapet oppført med en inntekt på 3.302.493 kroner. Dette tilsvarer en økning på over 960 prosent.

I en dagsfersk YouTube-video forteller Raad at hun ønsker å bli enda flinkere med økonomi, selv om hun allerede sparer mye.

– Jeg sparer langt mer enn jeg bruker. Jeg sparer kanskje 80 prosent av alt jeg tjener i løpet en måned. Jeg tar ut 50.000 hver måned, før skatt. Det lever jeg på privat. Det går til privatkontoen, og det skal jeg leve på den måneden, sier hun på YouTube.

Forretningskvinner

TV 2 har fått tilgang til Raads bedriftsøkonomi via Brønnøysundregisteret.

Vanligvis er fristen for å sende inn årsregnskap 31. juli, men å grunn av korona-situasjonen ble fristen flyttet to måneder. Bedrifter trenger dermed ikke å sende inn regnskapet før 31. september.

Dette er grunnen til at det tikker inn årsregnskap til Brønnøysundregisteret i disse dager.

Blant forretningskvinnene som har vært tidlig ute med å sende inn sine regnskap, er influenserne Isabel Raad og Julianne Nygård.

Tallene viser at Nygård, i likhet med blogg-kollega Raad, har millionlønn.

PAR: Julianne «Pilotfrue» Nygård og ektemannen Ulrik Nygård har tidligere vært å se på TV-skjermen en rekke ganger.. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Omdiskutert yrke

Den siste tiden har det vært en diskusjon rundt hvorvidt den eldre garde forstår at å være influenser er et yrke, og hva dette yrket innebærer.

For få dager siden omtalte God kveld Norge at Tønsberg Blad-redaktør Sigmund Kydland måtte ut med lederartikkel etter at de publiserte et intervju om den kjente influenseren Julianne Nygård.

Leserne hadde nemlig lagt igjen hatefulle ytringer om bloggeren i kommentarfeltet til den digitale avisen, og redaktøren og bloggeren mener dette blant annet skyldes manglende aksept for yrket hennes.

«Julianne Nygård lever av å være blogger og påvirker. Jeg innrømmer glatt at jeg tilhører en gruppe som ikke følger «influenserne» så veldig nøye, og det ser jeg gjelder de fleste som er surest i kommentarfeltet. Nygård tror også det er forklaringen på at mange blir så sinte på henne – yrket hennes er ikke akseptert av alle», skrev han.

Dersom det skulle være tvil om hvorvidt influenser-yrket er å regne med, kan vi opplyse om at Nygårds selskap, i likhet med Raads, har hatt en enorm vekst de siste årene.

Hun har også gått fra mer beskjedne inntekter i 2016 (175.229 kroner), til 1.663.306 millioner i 2019.

Dette er riktig nok en nedgang fra året før, da firmaet stod oppført med 1.928.605 millioner kroner i inntekt.

Hverken Raad eller Nygård har gitt ønske for å kommentere disse beløpene til TV 2.

Derfor leverer man årsregnskap

Et årsregnskap gir en oversikt over økonomiske hendelser som har skjedd i løpet av et kalenderår. Man kan si at et slikt regnskap har to hovedfunksjoner:

Vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. Redegjøre for bedriftens økonomiske status.

Det er ikke alle bedrifter som er regnskapspliktige, men for eksempel alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) skal levere årsregnskap.

Det samme gjelder enkeltpersonforetak som har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk.

Raad og Nygård sine firma er et såkalte aksjeselskap, og må derfor sende regnskap til Brønnøysundregisteret.