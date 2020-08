Frykter lasteskip skal brekke i to – paradisøy truet av kjempeutslipp

For noen uker siden gikk det japanske lasteskipet Wakashio på grunn på et korallrev ved sørøstkysten av Mauritius. Søndag forberedte politiet seg på å borde skipet.

Allerede har enorme mengder olje lekket ut av båten og spredt seg i det turkise vannet i nasjonalparken Blue Bay med sine laguner, koraller, mangroveskoger og fisk, krabber og andre dyr.

Skipet gikk på grunn 25. juli, men lekkasjene startet først senere. Alle forsøk på stabilisere skipet og begynne å pumpe ut 4000 tonn olje har mislyktes, og myndighetene frykter nå at skipet kan knekke.

KATASTROFE: Frivillige jobber med å fjerne olje fra kystområdene etter at skipet begynte å lekke. Foto: Daren Mauree/L'Express Maurice/AFP

– Komplisert

Statsminister Pravind Jugnauth sier ifølge The Guardian at mannskaper har klart å stanse lekkasjen midlertidig, men at man gjør seg klar for det verst tenkelige scenario.

– Sprekkene har vokst. Situasjonen er enda verre nå. Risikoen for at båten brekker er der fortsatt, fortalte han reportere sent søndag.

Bilder fra stedet viser hvordan enorme mengder olje allerede har lekket ut fra skipet.

Vassen Kauppaymuthoo, oseanograf og miljøingeniør, sier til AFP at skaden allerede er skjedd.

– Hvis skipet knekker i to, vil situasjonen være ute av kontroll. Vi snakker om en kjempekatastrofe under utvikling, og den blir mer og mer komplisert for hver time, sier Kauppaymuthoo.

Katastrofale følger

Bilder tatt fra lufta viser klart hvor stor katastrofen er, med et enormt oljeflak i det turkise vannet rundt skipet, og sund og laguner fulle av blekksvart olje.

Mauritius med sine 1,3 millioner innbyggere er avhengig av havet både for mat og for turisme og har et godt renomme for miljøtiltak.

Store mengder olje har allerede funnet veien ut av skipet. Foto: Gwendoline Defente/EMAE via AP

Utenlandsk hjelp

Statsminister Pravind Jugnauth har erklært unntakstilstand og bedt om utenlandsk hjelp, samtidig som tusenvis av frivillige jobber med å fjerne olje langs kysten.

Mitsui OSK Lines som opererer skipet som er eid av et annet japansk selskap, lovet søndag å gjøre alt de kan for å løse problemet.

– Vi er forferdelig lei oss, uttalte selskapets visepresident Akihiko Ono.