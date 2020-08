Ble foreldre for første gang

GOD KVELD NORGE: Skuespiller Chris Pratt (41) og Katherine Schwarzenegger (30) har blitt foreldre for første gang.

Det melder Entertainment Tonight.

Chris Pratt er kjent fra filmer som «Guardian of the Galaxy» og «Jurassic World». Nå har han blitt far med Katherine Schwarzenegger, datteren til ingen ringere enn skuespiller Arnold Schwarzenegger.

Paret avslørte at de ventet sitt første barn sammen i april i fjor.

Bilen til Pratt skal ha blitt observert på St. John’s Hospital i Santa Monica, fredag ettermiddag, men det var broren til den nybakte moren, Patrick Schwarzenegger, som bekreftet fødselen i en eksklusiv video.

«De har det veldig bra, jeg har akkurat kjøpt en liten gave», fortalte han søndag.

Pratt har en sønn på syv år fra et tidligere ekteskap med skuespiller Anna Faris.

Stolte besteforeldre

Faren til Katherine Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, moren Maria Shriver og søsknene Christina og Christopher, ble observert da de besøkte huset til de nybakte foreldrene.

Arnold Schwarzenegger, blant annet kjent fra «The Terminator»-filmene, la heller ikke skjul på hvor mye han gledet seg til å få et barnebarn da han gjestet The Tonight Show med Jimmy Fallon i mai.

Tross sine kjente foreldre og ektemann, jobber Katherine som forfatter. Paret giftet seg i fjor i en intim seremoni i Montecito, California.

Nå kan de nyte dagene som en familie.