Fotballryktene: I dag går Sancho-fristen ut

Det begynner å nærme seg en avklaring rundt Jadon Sancho. Engelskmannen ble observert i London denne helgen, noe som for alvor satte fyr i spekulasjonene om at en overgang til Manchester United var nært forestående. Borussia Dortmund så seg nødt til å understreke at Sancho er i sin fulle rett til å besøke hjemlandet, og at kantspilleren ikke har brutt klubbens korona-restriksjoner. I dag reiser Dortmund på treningsleir til Sveits, og Sancho var blant spillerne på flyplassen. Borussia Dortmund har hele tiden kommunisert at 10. august er fristen for å bli enige om en Sancho-overgang, men mye tyder på at det vil ta lengre tid. Om fristen hele tiden bare har vært et forhandlingsutspill gjenstår å se.

Liverpool ser til nedrykkslagene etter forsterkninger. Jamal Lewis har vært koblet til Merseyside-klubben. Nå planlegger Premier League-vinnerne å legge inn et bud på Bournemouths David Brooks, skriver flere britiske medier. Daily Star hevder å vite at også Everton, Tottenham og West Ham er interesserte i Brooks' underskrift. Midtbanespilleren vil koste rundt 410 millioner kroner.

Brooks blir i så fall ikke den første som forlater Bournemouth. Nathan Aké er allerede klar for Manchester City, og Joshua King kobles til PSG. En rekke Premier League-klubber har følere ute etter King i tillegg til Roma og Lazio, så ting tyder på at den norske landslagsspissen forsvinner i løpet av sommervinduet.

Lazio er ikke bare på jakt etter Joshua King. Ifølge Corriere dello Sport har klubben fått tilbud om Burnley-spissen Chris Wood.

Barcelona håper å lokke Bernardo Silva vekk fra Manchester City. Nelson Semedo kan gå motsatt vei, skriver The Telegraph.

Liverpool skal være enige om pris med Olympiakos på venstreback Kostas Tsimikas. Han vil koste rundt 140 millioner kroner. Ifølge Liverpool Echo hadde spilleren søndag fortsatt ikke blitt enig med Liverpool om de personlige betingelsene. The Guardian hevder imidlertid å vite at Tsimikas vil signere en fireårskontrakt verdt knapt 600 000 kroner i uken. Og det meldes at Tsimikas er på medisinsk sjekk i Liverpool i skrivende stund.

Liverpool-interessen er dårlig nytt for Leicester, som ser på Tsimikas som er naturlig erstatter for Ben Chilwell. Chilwell kobles til Chelsea.

Sheffield United håper å få napp hos Wigans amerikanske venstreback Antonee Robinson, skriver The Sun. Han vil koste i underkant av 20 millioner kroner. Wigan rykket nylig ned fra Championship etter poengtrekk.

Da Bernd Leno ble skadet, viste Emiliano Martinez at Arsenal ikke trenger å bekymre seg for keeperplassen med det aller første. Men hva skjer når Leno er tilbake? Ifølge Continental hevder Martinez at han må ha spilletid for å sikre plassen på det argentinske landslaget, og han utelukker ikke en overgang vekk fra London-klubben.

Leeds vil ha fem forsterkninger før Premier League-oppstarten. Ifølge Daily Mail er dette noen av navnene som er aktuelle: Slavia Prahas rumenske spiss Nicolae Stanciu, 27, Chelseas midtbanespiller Conor Gallagher, 20, Brightons Ben White og Arsenals Rob Holding.

Arsenal skal være villig til å betale Mesut Özil ut av kontrakten. Det hevder Daily Mirror. Tyskeren har ett år igjen, og det vil koste The Gunners drøyt 200 millioner kroner å bli kvitt ham. En annen løsning er å subsidiere Özils ukelønn hvis han forsvinner til en annen klubb. Det er ventet at Arsenal vil offentliggjøre Willian i løpet av noen dager. Brasilianeren har fått tilbud om en treårskontrakt.