Eldar Sætre går av som sjef for Equinor

Styret i Equinor har utnevnt Anders Opedal som ny konsernsjef i Equinor fra 2. november 2020. Eldar Sætre vil fratre etter seks år som konsernsjef og mer enn 40 år i selskapet, skriver selskapet i en børsmelding.

– Styret er stolte av å presentere Anders Opedal som den neste konsernsjefen i Equinor. Equinor går inn i en fase med betydelige endringer når verden må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene. Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor.

Det var Dagen Næringsliv som omtalte saken først.

KONSERNSJEF: Anders Opedal er ny konsernsjef i Equinor fra 2. november 2020. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

9,1 millioner kroner

Anders Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring. Han begynte i Equinor som petroleumsingeniør i 1997, var mange år i boring og brønn og har også vært anskaffelsesdirektør. Senere ble han konserndirektør og Chief operating officer før han ble direktør og landsjef i Brasil.

– Jeg ser virkelig frem til å ta over som konsernsjef. Jeg vil bruke tiden frem til jeg tar over til å forberede meg og planlegge for dette fantastiske selskapets fremtid. Og jeg vil bruke muligheten til å lytte, både til organisasjonen og eksterne interessenter, for å høre deres verdifulle perspektiver før jeg setter retning for en ny tid, sier Opedal i meldingen.

Opedal vil ta over som konsernsjef fra 2. november 2020. Han vil motta en grunnlønn på 9,1 millioner kroner.

Eldar Sætre vil være tilgjengelig for den nye konsernsjefen inntil han slutter i selskapet 1. mars 2021.

– Stolt

Eldar Sætre blir 65 år tidlig neste år. Han indikerte før sommeren til styret at dette kan være et naturlig tidspunkt for å pensjonere seg. Det har gitt styret anledning til å planlegge en stegvis prosess som gir en ny konsernsjef tid til å forberede seg på å ta over rollen.

– Jeg har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen, sier Sætre.

Han støtter valget av Opedal som sin etterfølger.

– Jeg kjenner Anders godt og er helt sikker på at han er den rette til å lede selskapet videre i den neste fasen av energitransisjonen, sier han.