Skal under hammeren – kan håve inn mer enn 177.000

Frihetskjemperen Mahatma Gandhi er kjent over hele verden for sin rolle i Indias kamp for uavhengighet. Den 21. august kan du sikre deg en av hans få personlige eiendeler.

Mahatma Gandhi gikk bort i 1948. Frigjøringslederens innsats for å frigjøre India fra bristisk styre har gjort Gandhis historie til pensum og allmennkunnskap verden over.

Og for de ansatte ved East Bristol Auctions var derfor overraskelsen stor da de så hva som hadde blitt klemt inn brevsprekken til postkassen deres, skriver Sky News.

– En kollega av meg plukket opp konvolutten, rev den opp og fant en kort beskjed som sa: Disse tilhørte Gandhi, ring meg, sa Andrew Stowe som jobber for auksjonshuset.

Sjeldent funn

Inne i konvolutten lå det som ble hevdet å være Gandhis egne briller.

Men før de turte å stadfeste at brillene de hadde foran seg faktisk hadde tilhørt Gandhi, måtte de gjennomføre noen undersøkelser.

– Vi ringte rundt og undersøkte, og til slutt oppdaget vi at vi stod over et veldig viktig historisk funn, sier Stowe.

Så han fant frem telefonen på ny og slo nummeret til avsenderen av brevet.

– Jeg fortalte ham at jeg trodde brillene var verdt rundt 15.000 pund. Jeg tror han nesten falt av stolen, sier han.

15.000 pund vil i norske kroner tilsi 177.000.

Mannen som sendte inn brillene har fortalt Stowe at de hørte til hans onkel. Han jobbet i Sør-Afrika omtrent samtidig som Gandhi var der mellom 1910 og 1930.

Gandhi bodde i Sør-Afrika fra 1893 til 1914, der han representerte en indisk forretningsmann som advokat.

Ikoniske briller

Brillene skal ifølge Sky News ha blitt gitt i gave til innsenders onkel etter at han hjalp Gandhi. de har så gått i arv i familien gjennom generasjoner.

– Dette er sannsynligvis det mest kjente brilleparet vi noengang har hatt, og den viktigste historiske gjenstanden vi har funnet. De er like ikoniske som Jimi Hendrix sin gitar, sa Stowe.

Stowe forklarer han er henrykt over at den historiske gjenstander har kommet i deres besittelse.

– Brillene er ekte. De er virkelig et viktig og ikonisk stykke historie. De er veldig viktige, ikke bare for oss, men for leverandøren og for verden. Brillene er veldig spesielle, sier han.

Stowe tror brillene kan gå for mye mer enn den første prisantydningen når de går under hammeren senere denne måneden.

– Selvsagt er Gandhi en av de mest ikoniske i moderne historie, og når du tenker på Gandhi, tenker man på brillene hans, sier han.