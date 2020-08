Raja er regjeringens ubestridte selfie-konge

Kulturminister Raja har lagt ut 88 selfier på sin Facebook-side siden nyttår, skriver Aftenposten. Det er nesten like mange som resten av regjeringen til sammen. Olaug Bollestad er toer med sine 20 selfier på Instagram.

– Det hørtes litt lite ut, synes jeg. Det har skjedd usedvanlig mye i livet mitt siden januar. Helt siden jeg ble politiker i 2009, har jeg forsøkt å poste noe én gang om dagen. Det fikk jeg råd om av en Facebook-ekspert på et foredrag en gang, sier Raja til Aftenposten.

Professor Gunn Enli ved Universitetet i Oslo mener det er langt fra tilfeldig at Raja, som er i en lederkamp i Venstre, profilerer seg så hardt. Hun mener sosiale medier ikke er blitt den kanalen til velgerkontakt mange trodde det skulle bli.

– Vi ser nå at det er relativt lite dialog med velgerne, og at selvprofilering er blitt hovedaktiviteten. Politikere er avhengige av å bli lagt merke til. Det er en kamp om oppmerksomhet, sier hun.

Enli mener Raja risikerer å danne et inntrykk av at han bryr seg mer om profilering enn av partiets kommunikasjon av saker og program. Det mener ikke Raja, han sier tvert imot at den eneste ulempen han ser er at han får dårlig samvittighet hvis han legger ut for få oppdateringer.

(©NTB)