Beirut i ruiner etter katastrofe-eksplosjonen – folket krever politisk endring

Givere fra hele verden har siden eksplosjonen gikk av i hjerte av Beirut forrige uke lovet over 10 milliarder i bistand.

Men ifølge BBC er det estimert at eksplosjonen gjorde ødeleggelser for 135 milliarder norske kroner.

Behovet for bistand i landet er stort etter at 300.000 personer mistet hjemmene sine, 6000 personer ble skadd og 158 personer ble drept av eksplosjonen.

Eksplosjonen som la deler av Libanons hovedstad i grus har også vekket et annet ønske fra landets befolkning.

Riot police march toward demonstrators during an anti-government protest following Tuesday's massive explosion which devastated Beirut, Lebanon, Sunday, Aug. 9. 2020. (AP Photo/Felipe Dana) Foto: Felipe Dana

Kraftige sammenstøt

Både lørdag og søndag var det massive demonstrasjoner i hovedstaden. Unge demonstranter stormet de barrikaderte parlamentsbyggene og flere av dem ble satt fyr på.

Totalt ble det rapportert om at flere tusen hadde tatt til gatene for å protestere mot styresmaktene.

I retur fikk demonstrantene møte opprørspoliti som brukte tåregass og gummikuler. Opprørspoliti fyrte også av flere skarpe skudd i luften.

Lørdag ble over 238 personer skadd i sammenstøtene, og en politimann ble også drept under opptøyene. Hvor mange som er skadelidende etter søndagen er ikke kjent.

– De har tatt alt fra meg. Mine penger, min ungdom og nå har de drept mitt folk, sier den 26 år gamle demonstranten Sandra Khoury til Al Jazeera.

I den ene hånden har hun en stokk, og i den andre en halv løk. Det har blitt et vanlig virkemiddel for å takle tåregassen, og løken lindrer ved at demonstrantene sniffer på den.

Det ble tidlig klart at flere av de første omkomne i eksplosjonen var en gruppe brannmenn. Og i solidaritet til de avdøde nekter brannmannskapene å bidra til å kjempe i mot demonstrantene.

Vanligvis ville vannslanger fra brannvesenet bli brukt til å holde demonstranter unna.

FATALT: Store deler av havneområdet og bebyggelsen rundt er ødelagt. 158 personer mistet livet og tusenvis er skadd. Nå krever folket endring. Foto: Hussein Malla / AP / NTB scanpix

Krever ledernes avgang

Libanesiske demonstranter retter sin frustrasjon mot myndighetene, som de mener har skyld i den katastrofale eksplosjonen.

– Jeg jobbet i Kuwait i 15 år for å spare opp nok penger til å bygge en suvernierbutikk i Libanon. Den er nå ødelagt av eksplosjonen- Ingenting vil endre seg før lederne våres går av, sier Maorun Shehadi til Al Jazeera.

Det ble i etterkant av den fatale eksplosjonen bekreftet at det stod 2750 tonn med ammoniumnitrat lagret i havnen. Der hadde det stått usikret i syv år.

Avsløringen om at styresmaktene hadde kjennskap til at det stod en tikkende bombe i hjertet av hovedstaden har for mange libanesere blitt beviset for mange på at kjernen av statsapparatet i landet er råttent.

PRESSET: Libanons president Michel Aoun er nå under sterk kritikk fra sitt eget folk. Mange krever at et gjenvalg fortest mulig. Foto: Ellen Francis / Reuters / NTB scanpix

To ministere har trukket seg

To libanesiske regjeringsmedlemmer har trukket seg som følge av eksplosjonskatastrofen som kostet minst 158 mennesker livet.

Libanons informasjonsminister Manal Abdel Samad trakk seg søndag. Hun ble den første ministeren som trekker seg fra regjeringen etter ulykken. Fra før har fem medlemmer av nasjonalforsamlingen trukket seg.

Senere søndag fikk hun følge av miljøvernminister Demianos Kattar.

– Etter den voldsomme katastrofen i Beirut kunngjør jeg min avgang fra regjeringen, sa Samad og ba befolkningen om unnskyldning.

Lederen for Libanons maronittiske kirke, Beshara Rai, ba søndag hele regjeringen gå av etter eksplosjonen, som mange ser på som det endelige beviset på myndighetenes inkompetanse.