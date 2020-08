70 personer i karantene etter smitte på id-feiring i Kongsberg

Laagendalsposten melder at det ble registrert fire nye smittetilfeller i Kongsberg søndag. Tre av disse er familiemedlemmer som deltok i feiringen i moskeen i Kongsberg.

I den feiringen deltok også 70 andre personer, som er satt i karantene fram til mandag. Kongsberg kommune ber alle med symptomer om å teste seg.

– Vi ser i Norge nå at smittespredning gjerne knytter seg til sosiale arrangementer der flere mennesker er samlet på et sted. Som følge av at moskeen hadde foretatt god registrering av alle til stede, fikk vi igangsatt smittevarsling raskt for å hindre videre spredning, sier ordfører Kari Anne Sand.

