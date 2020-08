Bildet gikk verden rundt – nå er ni elever og lærere bekreftet smittet

Delstatens utdanningskommissær har gjort det klart at skoler er nødt til å holde åpent minst fem dager i uken til høsten, med forbehold om motstridende råd og ordre fra delstatlige og nasjonale helsemyndigheter.

Floridas største lærerforening, the Florida Education Association, mener ordren går i mot det konstitusjonelle mandatet som sier at man skal holde offentlige skoler trygge og sikre, og forsøker å blokkere ordren, skriver NBC News.

Bilder av overfylte ganger og elever uten masker på North Paulding High School i Georgia, gikk viralt i forrige uke. Etter å bare hatt åpent i én uke, har en ungdomsskolen allerede bekreftet ni tilfeller av smitte.

– På nåværende tidspunkt vet vi at minst seks studenter og tre lærere, som var på skolen i forrige uke, har testet positivt, sier rektor Gabe Carmona ved North Paulding High School i Dallas til The New York Times.

Nå skal elevene undervises hjemmefra i to dager, mens skolen blir desinfisert.

På bare to uker ble nesten 100.000 barn bekreftet smittet av viruset i USA.

La ut eget minneord på Facebook

33 år gamle Whitney Reddick, som holder til i Jacksonville i Florida, er blant dem som mener det ikke er forsvarlig å gjenåpne amerikanske skoler grunnet koronapandemien. Nå har hun skrevet sitt eget minneord i protest.

– Med dyp sorg annonserer jeg at Whitney Leigh Reddick har gått bort, skriver hun i sitt eget liksom-minneord.

– Hun forlot oss alene i isolasjon og koblet til respirator på Duval county hospital i Jacksonville, Florida.

Videre skriver hun om familien sin, deriblant sin 14 måneder gamle sønn.

– Han vil ha et hull bare noen få barn må bære, skriver hun.

Skylder på maktpersoner

33-åringen tar seg også friheten til å skryte litt av seg selv.

– Hun kjempet med makt for det hun trodde på. Hun stod opp mot urett, omfavnet de som var annerledes fra henne, og hørte virkelig etter da hun ble snakket til.

– Whitney tok aldri den enkle utveien, hun var påståelig, viljesterk, og sjefete. Hun elsket det ordet, fordi det for henne betydde kvinnelig lederskap.

Minneordet avsluttes med at læreren legger skylden for dødsfallet på de som sitter i maktposisjoner, og at hun døde som et resultat av «ignoransen til de med makt».

– Hun dro tilbake på jobb, og gjorde det beste hun kunne for å håndtere alle rollene hun hadde fått: lærer, covid-sikkerhetsvakt, sykepleier og omsorgsperson, men arbeidsmengden gjorde henne svak, og viruset bet seg fast, står det.

Debatt om munnbind

Bildene som sirkulerte på nettet i forrige uke fikk mange til å rase.

Hannah Watters (15), som er blant studentene som delte bilder, ble først utvist fra skolen. Avgjørelsen ble senere trukket tilbake, skriver The New York Times.

Bildene startet debatten om hvor vidt det burde bli obligatorisk for elevene å bruke munnbind på skolen. Flere har motsatt seg dette, og argumenter at det ikke er mulig å sette ned et forbud i praksis.

Dr. Gary Voccio, som er helsedirektør i ti fylker i Northwest Georgia, uttaler at maskene er avgjørende for å hindre spredning.

– Elevene må bytte klasserom og da er det veldig vanskelig å holde avstand. Men masker er en viktig del av dette problemet. Vi er en betydelig mengde tilfeller i skolene, det er jeg sikker på, sa han i en video på Facebook.

Ifølge The New York Times ble det bekreftet 66 nye koronadødsfall og 4032 nye smittetilfeller i Georgia på søndag.

Nesten 100.000 barn smittet

Minst 97.000 barn i USA testet positivt for viruset de siste to ukene i juli. Totalt har 338.000 barn vært bekreftet smittet siden pandemien startet. Det betyr at en fjerdedel av alle tilfellene ble bekreftet i løpet av de to ukene.

Syv av ti tilfeller ble bekreftet i sydelige og vestlige delstater.

Rapporten viser at barn sjeldent blir alvorlige syke av koronaviruset, skriver The New York Times i en annen artikkel.

– Noen kom til å dø

Whitney Leigh Reddick forteller NBC at hun bestemte seg for å skive minneordet etter å ha lest historier om lærere som har fått viruset, og også om noen som har dødd som følge av det.

– Det var en overveldende tristhet. Det gikk innover meg at jeg kanskje ikke kommer til å dø, men noen kommer til å gjøre det. Jeg, som gjør noe for å hjelpe lokalsamfunnet og har et hjelpende hjerte, jeg vil ikke miste den personen.

Hun forteller at meningen med minneordet var å sette lys på de bekymringene mange lærere har rundt det å gå tilbake til fysisk undervisning.

– Jeg ville sette ord på den tristheten, og være introspektiv og tenke over de valgene lovgiverne våre tar. Jeg ville vise konsekvensene av de avgjørelsene.

I samråd med ektemannen har hun bestemt seg for å dra tilbake på jobb når skolene åpner igjen 20. august.

– Uansett hvor sterkt jeg føler for det standpunktet jeg har tatt, vil jeg være der for å sikre at elevene får best mulig utdanning i et tryggest mulig miljø, sier hun.

Reddick har allerede begynt å planlegge hvordan hun skal holde klasserommet trygt, og sikre at elevene holder avstand.

Hun er ikke den eneste som har skrevet sitt eget minneord. I Iowa gikk lærere sammen om å sende sine minneord til guvernør Kim Reynolds, skriver NBC.